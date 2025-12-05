La administración de Donald Trump dirigirá más agua a las granjas de California

La administración de Donald Trump está cumpliendo una promesa de enviar más agua a los agricultores de California en el Valle Central del estado, rico en cultivos.

La Oficina de Reclamación de Estados Unidos anunció el jueves un nuevo plan para el funcionamiento del Proyecto del Valle Central, un vasto sistema de bombas, presas y canales que dirigen el agua hacia el sur desde el norte más húmedo del estado. Es la continuación de una orden ejecutiva que el presidente Trump firmó en enero pidiendo más agua para los agricultores, argumentando que el estado estaba desperdiciando el preciado recurso en nombre de la protección de especies de peces en peligro de extinción.

El secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, dijo que el plan ayudará al gobierno federal a “reforzar la resistencia hídrica de California”. Entra en vigor el viernes.

Pero las autoridades californianas y los grupos ecologistas criticaron la medida, alegando que enviar mucha más agua a las tierras de cultivo podría poner en peligro el suministro de agua al resto del Estado y perjudicaría al salmón y a otros peces.

La oficina del gobernador demócrata Gavin Newsom dijo que el plan era un ejemplo de la administración Trump “poniendo la política por encima de las personas.”

“Como de costumbre, el emperador se queda sin ropa, presionando por un resultado que hace caso omiso de la ciencia y socava nuestra capacidad de proteger el suministro de agua para las personas, las granjas y el medio ambiente”, dijo la portavoz Tara Gallegos en un comunicado.

La mayor parte del agua del Estado está en el norte, pero la mayoría de sus habitantes están en el sur. El Proyecto del Valle Central, gestionado por el gobierno federal, trabaja en tándem con el Proyecto Estatal de Agua, gestionado por el estado, que envía agua a las ciudades que abastecen a 27 millones de californianos. Los sistemas transportan agua a través del delta del río Sacramento-San Joaquín, un estuario que proporciona un hábitat crítico para peces y fauna silvestre, incluidos el salmón y el eperlano del delta.

Es importante que los dos sistemas trabajen juntos, dijo en un comunicado Karla Nemeth, directora del Departamento de Recursos Hídricos de California. Advirtió que el plan de la administración Trump podría limitar la capacidad del estado para enviar agua a ciudades y agricultores. Esto se debe a que el estado podría verse obligado a dedicar más agua a la protección de especies si el proyecto federal envía más a las granjas.

Barbara Barrigan-Parrilla, directora ejecutiva de Restore the Delta, dijo que bombear más agua provocaría la muerte de más eperlanos del Delta y salmones juveniles atascados en el sistema de bombeo, y una vez que la temperatura se caliente, se desarrollarán floraciones de algas nocivas que son peligrosas para los peces, la fauna silvestre, los animales domésticos y las personas. Esto podría tener repercusiones económicas.

“Cuando se destruye la calidad del agua y se la separa de la tierra, también se está destruyendo el valor de la propiedad”, afirmó. “Nadie quiere vivir cerca de un pantano fétido y contaminado”.

El Bureau of Reclamation negó que los cambios perjudicaran al medio ambiente o a las especies amenazadas.

El plan es “un planteamiento de futuro para la gestión del agua que equilibra las necesidades de las comunidades, la agricultura y los ecosistemas de California”, ha declarado la Subsecretaria de Agua y Ciencia, Andrea Travnicek.

El Proyecto del Valle Central envía agua principalmente a las explotaciones agrícolas, mientras que una cantidad mucho menor se destina a las ciudades y al uso industrial. El agua del Proyecto del Valle Central riega aproximadamente un tercio de la agricultura de California, según el Bureau of Reclamation.

El Distrito de Aguas de Westlands, uno de los mayores usuarios de agua del Proyecto del Valle Central, celebró la decisión. Ayudará a garantizar que nuestros agricultores tengan el agua que necesitan para apoyar a las comunidades locales y el suministro de alimentos del país, protegiendo al mismo tiempo la vida salvaje de California", declaró en un comunicado su directora general, Allison Febbo.

Sin embargo, Vance Staplin, director ejecutivo de la Golden State Salmon Association, afirmó en un comunicado que las protecciones para el salmón ya son débiles y que algunas poblaciones que dependen del agua están a punto de desaparecer. Pidió a Newsom “que presente una demanda para impugnar esta medida federal ilegal”.

Durante el primer mandato de Trump, permitió que se destinara más agua al Valle Central, una medida que Newsom combatió en los tribunales, alegando que empujaría a la extinción a las poblaciones de eperlano del delta, salmón chinook y trucha arco iris, en peligro de extinción. El Gobierno de Biden cambió de rumbo y adoptó su propio plan hidrológico en 2024, que según los grupos ecologistas supuso una modesta mejora.

Trump renovó sus críticas a las políticas hídricas del estado después de que en enero estallaran los incendios en la zona de Los Ángeles y algunos hidrantes se quedaran secos. El Central Valley Project no suministra agua a Los Ángeles.