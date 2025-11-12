Opinión
12 de noviembre de 2025
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

La Casa Blanca acusa a los demócratas de filtrar correos de Jeffrey Epstein para difamar a Donald Trump

La secretaria de prensa indicó que se trata de una narrativa falsa para afectar al presidente de Estados Unidos

12 de noviembre de 2025 - 3:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jeffrey Epstein está acusado de abuso sexual de niñas. (AP)
Jeffrey Epstein, acusado de abuso sexual de niñas. (AP) (Archivo)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - La Casa Blanca acusó este miércoles a los demócratas de haber filtrado “selectivamente” correos electrónicos del pederasta Jeffrey Epstein para intentar dañar la imagen del presidente, Donald Trump.

RELACIONADAS

“Los demócratas filtraron selectivamente correos electrónicos a los medios progresistas para crear una narrativa falsa con el fin de difamar al presidente Trump”, dijo la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado.

Leavitt reveló que las víctima mencionada en los correos fue Virginia Giuffre, extrabajadora del club de Trump en Mar-a-Lago, quien denunció los abusos sexuales que sufrió de Epstein y se suicidó en abril pasado.

“Lo cierto es que el presidente Trump expulsó a Jeffrey Epstein de su club hace décadas por acosar a sus empleadas, incluida Giuffre”, añadió Leavitt.

Los documentos filtrados este miércoles por legisladores demócratas revelan conversaciones de Epstein donde este insinuaba que Trump estaba al tanto de sus abusos y que el hoy presidente habría pasado “horas” con una de las víctimas, aunque el nombre de Virginia Giuffre aparecía censurado.

Los tres correos electrónicos, fechados en 2011, 2015 y 2019, forman parte de los más de 20,000 archivos del patrimonio de Epstein obtenidos por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes dentro de su investigación sobre el fallecido magnate, acusado de tráfico, y su cómplice, Ghislaine Maxwell.

Los republicanos del comité acusaron a los demócratas de haber censurado deliberadamente en su filtración el nombre de Virginia Giuffre porque, aseguraron, ella “dijo públicamente que nunca presenció ninguna irregularidad por parte del presidente Trump”.

“Los demócratas están intentando crear una narrativa falsa para difamar al presidente Trump”, agregaron.

