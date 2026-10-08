La FDA afirma que su evaluación sobre la seguridad de la píldora abortiva se prolongará hasta 2027

Washington - La Administración federal de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) afirma que su revisión de seguridad en curso sobre la principal píldora abortiva del país se prolongará hasta el año que viene, un plazo que ha sido rápidamente condenado por los opositores al aborto, que esperan que se restrinja el uso de este medicamento.

La FDA presentó el miércoles por la noche, en un escrito judicial, una actualización exigida por el tribunal sobre los avances en el proceso, en la que facilitó la primera información de fondo sobre la controvertida reevaluación ordenada por el secretario de Sanidad, Robert F. Kennedy Jr.

La mifepristona fue autorizada por primera vez por la FDA en el año 2000. A lo largo de los años, la agencia ha reafirmado en repetidas ocasiones la seguridad y la eficacia de la píldora, además de suavizar una serie de restricciones sobre el medicamento, entre ellas la eliminación del requisito de que se dispensara en persona.

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Sin embargo, desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca, los grupos antiabortistas y sus aliados en el Congreso han presionado al Gobierno para que reconsidere la píldora, con la esperanza de restringir su uso.

La FDA ha indicado en su comunicado que prevé completar un estudio de seguridad de la píldora a mediados de diciembre de este año. Se espera que el informe con los resultados esté listo “a más tardar en marzo de 2027″, tras lo cual la agencia decidirá si impone nuevas restricciones u otros cambios en el uso del medicamento.

Gavin Oxley, de Americans United for Life, un grupo antiabortista, criticó esta medida al considerar que pone de manifiesto la falta de “verdadero liderazgo” por parte de los responsables de la Administración Trump.

¿Se criminalizará el aborto en Puerto Rico? Pese a la aprobación de medidas legislativas que dan derechos sin precedentes al no nacido en Puerto Rico, el aborto sigue siendo legal y se practica en clínicas reguladas por el Departamento de Salud.

“El gobierno sigue mostrándose en contra de la salud de las mujeres y demuestra un claro desinterés por mitigar los daños que sigue causando la píldora abortiva”, afirmó Oxley.

El tratamiento con dos medicamentos —la mifepristona, combinada con un segundo fármaco, el misoprostol— es la forma más habitual de interrumpir un embarazo en Estados Unidos.

Un juez federal ordenó a la FDA que facilitara la información más reciente en el marco de una demanda interpuesta por el estado de Luisiana, en la que se alega que el envío por correo de mifepristona socava la prohibición estatal del aborto. Se trata de una de las varias demandas estatales relacionadas con la mifepristona que se están tramitando en los tribunales.

El mes pasado, un tribunal compuesto por tres jueces del Tribunal de Apelación del 5.º Circuito de los Estados Unidos puso en duda los fundamentos del caso de Luisiana, entre otras cosas, si el estado tenía legitimación para impugnar la supervisión de la mifepristona por parte de la FDA.

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Cualquier resolución del 5.º Circuito sobre el caso de Luisiana no cambiaría de inmediato la situación, ya que el Tribunal Supremo ha bloqueado cualquier modificación del medicamento hasta que vuelva a examinar el caso.

La FDA afirmó el miércoles que está utilizando un “método de minería de datos estadísticos” para detectar “problemas de seguridad desconocidos” que puedan existir en relación con el medicamento. Los datos proceden de una base de datos electrónica que recopila informes sobre lesiones médicas y efectos secundarios de los medicamentos procedentes de las principales redes sanitarias y aseguradoras.

Además del estudio sobre seguridad, la agencia ha señalado que está analizando una serie de peticiones en las que se proponen cambios en la forma en que se receta y se distribuye la mifepristona.

Los detractores del aborto han centrado la mayor parte de sus esfuerzos en una resolución de 2021 que permite a los médicos recetar el medicamento por Internet y enviarlo por correo durante la pandemia de COVID-19. Esa resolución, que entró en vigor bajo el mandato del presidente Joe Biden en 2023, tuvo como consecuencia que quedaran sin efecto varias prohibiciones estatales del aborto, ya que las mujeres pueden recibir el medicamento por correo.

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