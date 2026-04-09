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Las normas actualizadas del grupo asesor sobre vacunas de los CDC reflejan el escepticismo de Robert Kennedy

Críticos señalaron que la determinación podría afectar la salud pública

9 de abril de 2026 - 6:53 PM

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La Academia Americana de Pediatría y otros grupos sanitarios presentaron una demanda para bloquear esas medidas y el mes pasado un juez federal les dio la razón. (MIguel Martinez)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La administración Trump ha actualizado los estatutos de un comité federal asesor clave sobre vacunas de maneras que pueden aumentar las voces de los activistas antivacunas, la última de una serie de medidas que los críticos dicen que están socavando la confianza en las vacunas que salvan vidas.

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Los cambios publicados el jueves se producen tras una reciente derrota legal que ha paralizado, al menos temporalmente, las reuniones del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización, que durante décadas ha recomendado la mejor forma de utilizar las vacunas del país.

El Secretario de Sanidad, Robert F. Kennedy Jr., un escéptico de las vacunas desde hace mucho tiempo, destituyó a todos los miembros de ese comité poco después de convertirse en el máximo responsable sanitario del país y los sustituyó por sus propios elegidos. El renovado panel se negó a recomendar las vacunas COVID-19 incluso para las poblaciones de alto riesgo y votó a favor de dejar de recomendar la mayoría de las vacunas contra la hepatitis B para los recién nacidos. Por otra parte, bajo el mandato de Kennedy, la administración también redujo el calendario de vacunas infantiles.

La Academia Americana de Pediatría y otros grupos sanitarios presentaron una demanda para bloquear esas medidas y el mes pasado un juez federal les dio la razón. La administración indicó que tenía previsto apelar, pero aún no lo ha hecho.

El comité, conocido como ACIP, asesora a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que suelen seguir sus recomendaciones. Estas recomendaciones, a su vez, han guiado durante mucho tiempo los requisitos estatales de vacunación en las escuelas y la cobertura de las vacunas por parte de los seguros médicos. Su estatuto -esencialmente las normas que lo rigen- se renueva de forma rutinaria cada dos años con poca fanfarria.

Los nuevos estatutos amplían las cualificaciones de los miembros del panel, lo que permitiría la inclusión de aliados de Kennedy. Aunque el ACIP se ha centrado durante mucho tiempo en la seguridad de las vacunas, los estatutos actualizados también se hacen eco de las palabras de los críticos de las vacunas acerca de centrarse en los posibles daños, como el estudio de las “lagunas en la investigación sobre la seguridad de las vacunas” y la consideración de los “efectos acumulativos” de las inyecciones, que se consideran ciencia consolidada. El grupo también tendría en cuenta los calendarios de vacunación de otros países.

Los cambios reflejan “un esfuerzo continuado por hacer más de lo mismo para socavar el ACIP, socavar la política de vacunas” y la confianza pública, dijo Richard H. Hughes IV, abogado que representa a la AAP.

El plazo de renovación de la Carta coincidió con los procedimientos judiciales, pero Hughes dijo que no resolvía el desafío legal.

“La renovación de los estatutos del ACIP y su publicación son requisitos estatutarios rutinarios y no señalan ningún cambio político más amplio”, declaró Andrew Nixon, portavoz de Salud y Servicios Humanos.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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Breaking NewsVacunasRobert F. Kennedy JrDepartamento de Salud y Servicios Humanos federal
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