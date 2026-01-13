Lo que debes saber sobre las órdenes de detención que utilizan la mayoría de los agentes de inmigración

A medida que la administración de Donald Trump intensifica la aplicación de la ley de inmigración en todo el país, una oleada de detenciones de alto perfil -muchas de las cuales se desarrollan en casas y negocios privados y son grabadas en vídeo- ha llevado una cuestión legal al centro del debate nacional: ¿Cuándo pueden los agentes federales de inmigración entrar legalmente en una propiedad privada para realizar una detención?

Esa pregunta ha adquirido una nueva urgencia en ciudades como Minneapolis, donde miles de agentes federales operan en las calles en medio de protestas, enfrentamientos y un tiroteo mortal, agudizando el escrutinio de la autoridad legal en la que se basan los funcionarios de inmigración cuando llegan a la puerta de casa.

En el centro del debate se encuentra una distinción jurídica poco conocida por el público, pero fundamental para la aplicación de las leyes de inmigración.

1 / 12 | Desde la escena en Minneapolis: un agente del ICE mata a una mujer durante redada migratoria . Manifestantes reaccionan tras ser rociados con gas en el lugar de un tiroteo en Minneapolis. - Alex Kormann 1 / 12 Desde la escena en Minneapolis: un agente del ICE mata a una mujer durante redada migratoria Manifestantes reaccionan tras ser rociados con gas en el lugar de un tiroteo en Minneapolis. Alex Kormann Compartir

La mayoría de las detenciones de inmigrantes se llevan a cabo en virtud de órdenes administrativas, documentos internos emitidos por las autoridades de inmigración que autorizan la detención de una persona concreta pero no permiten a los agentes entrar por la fuerza en domicilios privados u otros espacios no públicos sin consentimiento. Solo las órdenes penales firmadas por los jueces tienen esa autoridad.

PUBLICIDAD

Los expertos jurídicos afirman que la agresiva campaña de la administración para hacer cumplir la ley, combinada con la concienciación pública sobre esos límites, está convirtiendo cada vez más los encuentros puerta a puerta en focos de tensión, alimentando los enfrentamientos que se están produciendo en ciudades de todo el país.

Esto es lo que hay que saber sobre las limitaciones de las órdenes que autorizan la mayoría de las detenciones relacionadas con la inmigración.

Las órdenes de inmigración no suelen autorizar la entrada en propiedad privada

Todas las operaciones policiales -incluidas las que llevan a cabo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras- se rigen por la Cuarta Enmienda de la Constitución de EE.UU., que protege a todas las personas del país frente a registros e incautaciones irrazonables. Eso significa que las fuerzas del orden están obligadas a tener una orden judicial antes de registrar una propiedad privada o detener a alguien, independientemente de su situación migratoria.

Pero no todas las órdenes judiciales son iguales. Normalmente, las detenciones llevadas a cabo por las agencias del Departamento de Seguridad Nacional están autorizadas por órdenes administrativas -a veces conocidas como órdenes de inmigración-, no por órdenes judiciales.

Las órdenes judiciales son emitidas por un tribunal y firmadas por un magistrado o un juez estatal o federal. Estas órdenes permiten a un organismo policial competente detener a una persona determinada en cualquier contexto, con independencia de que la persona se encuentre en una propiedad pública o privada. En otras palabras, las fuerzas de seguridad están legalmente autorizadas a entrar y registrar una vivienda o un negocio para proceder a la detención sin el consentimiento del propietario, una vez que un juez da el visto bueno a la detención.

PUBLICIDAD

En cambio, las órdenes administrativas que se utilizan en la mayoría de las operaciones de inmigración están sancionadas por una agencia, un funcionario o un juez de inmigración, y no permiten a las fuerzas del orden entrar por la fuerza en una propiedad privada para detener a alguien.

Eso significa que la gente puede negarse legalmente a que los agentes federales de inmigración entren en una propiedad privada si los agentes sólo tienen una orden administrativa.

Hay excepciones limitadas, algunas de las cuales incluyen si alguien está en peligro inmediato, un oficial está persiguiendo activamente a un sospechoso o si alguien está pidiendo ayuda dentro de la residencia. Pero esas excepciones no se aplican en las detenciones rutinarias de inmigrantes, dicen los expertos legales.

“Yo lo que quiero es justicia”: inmigrante denuncia abuso de agentes de ICE tras intervención El dominicano Elbis Guzmán Pouriet se querelló ante el FBI y espera que la Fiscalía federal en Puerto Rico investigue sus reclamos.

John Sandweg, exdirector en funciones del ICE, dijo que los agentes reciben formación sobre qué circunstancias justifican legalmente la entrada forzosa. Pero como el alcance del trabajo del ICE se ha ampliado, y más agentes de la Patrulla Fronteriza han comenzado a realizar el trabajo de los oficiales del ICE, hay una mayor probabilidad de que los agentes apliquen mal las reglas, dijo.

“El riesgo de que se produzcan este tipo de incidentes aumenta drásticamente cuando se saca a los agentes de su entorno operativo normal y se les pide que hagan cosas para las que no han recibido formación, porque no forman parte de su misión principal”, declaró Sandweg.

Aumentan las tensiones en Minneapolis

La espinosa distinción legal entre órdenes judiciales y administrativas pasó a primer plano el domingo, cuando las fuerzas del orden de inmigración asaltaron una vivienda privada para efectuar una detención en Minneapolis, tras enfrentarse a manifestantes que se enfrentaron a los agentes, fuertemente armados. Documentos revisados por The Associated Press revelaron que los agentes solo tenían una orden administrativa, lo que significa que no había ningún juez que autorizara la redada en una propiedad privada.

PUBLICIDAD

Cuando se le preguntó, la secretaria adjunta del DHS, Tricia McLaughlin, no proporcionó una justificación legal para la entrada forzada y la detención del hombre, de nacionalidad liberiana y con una orden de deportación de 2023. Ella dijo que su detención fue parte de los esfuerzos de la administración para detener a “lo peor de lo peor” y agregó que tenía que un historial criminal que incluye “robo, posesión de drogas con la intención de vender, posesión de un arma mortal, destrucción maliciosa y robo.”

McLaughlin no especificó si había sido condenado por alguno de esos delitos, ni si su detención estaba relacionada con alguna actividad delictiva.

La vicepresidenta de política del National Immigration Law Center, Heidi Altman, dijo que no podía hacer comentarios sobre esa redada en concreto, pero afirmó que, por lo general, el hecho de que un agente entre en una vivienda sin consentimiento o permiso puede acarrear graves consecuencias.

“No se trata solo de una detención ilegal. Se trata de numerosas acciones ilegales por parte del propio agente que podrían dar lugar a responsabilidades, no sólo por ser demandado, sino también por posibles acciones penales en virtud de la legislación estatal”, explicó.

1 / 28 | Dolor y furia en las calles de Minneapolis tras muerte de mujer durante redada migratoria. Ciudadanos protestaron en la escena del tiroteo en el que estuvieron involucrados agentes federales del orden público. - Tom Baker 1 / 28 Dolor y furia en las calles de Minneapolis tras muerte de mujer durante redada migratoria Ciudadanos protestaron en la escena del tiroteo en el que estuvieron involucrados agentes federales del orden público. Tom Baker Compartir

Pero en el clima político actual, dijo Altman, no está claro si hay alguna vía realista para la rendición de cuentas, ya que el gobierno federal sería responsable de investigar tal infracción.

“Hay varios niveles de leyes, reglamentos y políticas federales que prohíben este tipo de comportamiento. Pero la segunda capa es: ¿va a imponer consecuencias el gobierno federal?”, dijo.

PUBLICIDAD

Además de eso, los inmigrantes tienen menos recursos después de una detención o registro ilegal, ya que las pruebas obtenidas ilegalmente todavía pueden ser utilizadas en un tribunal de inmigración. Es lo que se llama la regla de exclusión, explicó Altman, y las consecuencias a las que pueda enfrentarse el agente no anularían las consecuencias inmediatas a las que podrían enfrentarse los inmigrantes si son deportados rápidamente.

“A medida que surgen estos desafíos legales y la gente se enfrenta a detenciones y deportaciones muy, muy rápidas sobre la base de estas detenciones ilegales, hay muy pocos recursos en los procedimientos judiciales de inmigración reales que permitan a la gente que un juez no tenga en cuenta las pruebas o la detención real, incluso si se hizo de esta manera muy violenta e ilegal”, dijo Altman.

Campañas para conocer sus derechos

El ICE lleva mucho tiempo recurriendo a la práctica de “llamar a la puerta y hablar” para realizar detenciones, solicitando de manera informal a los residentes que salgan de una casa sin dar ninguna indicación de que planean realizar un arresto de inmigración. Como se indica en una demanda de 2020 en la que un juez federal declaró ilegal esta práctica, los agentes dicen a sus objetivos que necesitan que salgan para responder a algunas preguntas. En un caso, le dijeron a una mujer que eran agentes de libertad condicional que buscaban a su hermano.

En respuesta, activistas, abogados y gobiernos locales han lanzado campañas de “conozca sus derechos” en todo el país, intentando educar a la gente sobre los matices legales del marco jurídico extremadamente enrevesado que se supone que rige la aplicación de la ley de inmigración.

PUBLICIDAD

Muchos grupos han publicado hojas informativas e infografías en las redes sociales, mientras que otros facilitan reuniones en las que se repasan las protecciones constitucionales que tienen los inmigrantes -independientemente de su situación legal- en las interacciones con los agentes federales.

---