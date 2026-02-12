Manifestantes presionan a Target para que se oponga a la ofensiva migratoria en Minnesota

Activistas planean protestas en más de dos docenas de tiendas Target en todo Estados Unidos el miércoles para presionar al minorista de descuento a tomar una posición pública contra la represión de la inmigración de cinco semanas en su estado natal de Minnesota.

ICE Out Minnesota, una coalición de grupos comunitarios, líderes religiosos, sindicatos y otros críticos de la operación federal, convocó sentadas y otras manifestaciones para continuar en los locales de Target durante toda una semana. La sede de Target se encuentra en Minneapolis, donde el mes pasado agentes federales mataron a dos residentes que habían participado en protestas contra el ICE, y su nombre adorna el estadio de béisbol de las grandes ligas de la ciudad y un estadio donde juega su equipo de baloncesto.

“Afirman formar parte de la comunidad, pero no se enfrentan al ICE”, afirmó Elan Axelbank, miembro de la sección de Minnesota de Socialist Alternative, que se describe a sí misma como un grupo político revolucionario. Axelbank organizó una protesta el miércoles frente a una tienda Target en el distrito comercial Dinkytown de Minneapolis, St. Paul, Minnesota, Boston, Chicago, Honolulu, Filadelfia, Pittsburgh, Raleigh, Carolina del Norte, San Diego, Seattle y otras ciudades, así como en zonas suburbanas de Minnesota, California y Massachusetts. Target declinó el miércoles hacer comentarios sobre las protestas.

Miles de personas desfilaron el viernes en Mineápolis para protestar contra las redadas de la policía migratoria estadounidense.

Target se convirtió por primera vez en blanco de críticaspor el aumento de la actividad de aplicación de la ley de inmigración de la administración Trump después de que un vídeo ampliamente difundido mostrara a agentes federales deteniendo a dos empleados de Target en una tienda en el suburbio de Richfield en Minneapolis el mes pasado.

Una de las reivindicaciones de las protestas del miércoles es que Target niegue a los agentes federales la entrada en las tiendas a menos que dispongan de órdenes judiciales que autoricen las detenciones.

Algunos abogados han argumentado que cualquiera, incluidos los agentes de la Patrulla Fronteriza y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas sin orden judicial firmada, puede entrar a su antojo en las zonas públicas de una empresa. Las zonas públicas incluyen los comedores de los restaurantes, los aparcamientos abiertos, los vestíbulos de las oficinas y los pasillos de las tiendas, pero no las trastiendas, las cocinas cerradas u otras zonas de una empresa que, por lo general, están prohibidas al público y en las que cabría esperar razonablemente que hubiera privacidad, dicen esos abogados.

Target no ha hecho comentarios públicos sobre la detención de los empleados de la tienda. El consejero delegado Michael Fiddelke, que asumió la dirección de Target el 2 de febrero, envió un mensaje de vídeo a los 400,000 trabajadores de la empresa dos días después de que un agente de la Patrulla Fronteriza y un funcionario de Aduanas y Protección de Fronteras dispararan y mataran a Alex Pretti, residente en Minneapolis, el 24 de enero.

Fiddelke dijo que “la violencia y la pérdida de vidas en nuestra comunidad son increíblemente dolorosas”, pero no mencionó la represión de la inmigración ni los tiroteos mortales de Pretti, enfermera de la UCI de un centro médico para veteranos estadounidenses en Minneapolis, y Renee Good, madre de tres hijos, a la que un agente del ICE disparó en su coche.

Fiddelke fue uno de los 60 directores ejecutivos de empresas con sede en Minnesota que, tras la muerte de Pretti, firmaron una carta abierta “pidiendo una rebaja inmediata de las tensiones y que los funcionarios estatales, locales y federales colaboren para encontrar soluciones reales”.

Las protestas por su supuesta falta de oposición a la represión de la inmigración en Minnesota se producen un año después de que Target se enfrentara a protestas y boicots por la decisión de la empresa de dar marcha atrás en sus iniciativas de diversidad, equidad e inclusión. En aquel momento, los críticos dijeron que la decisión suponía una traición al compromiso filantrópico del gigante minorista Target de luchar contra las disparidades raciales y promover valores progresistas en la liberal Minneapolis y más allá.

La cadena también se enfrenta a un persistente malestar de ventas. Los críticos se han quejado de las tiendas desaliñadas que carecen del estilo económico que hace tiempo le valió el apodo de “Tarzhay”.

Aunque las protestas del miércoles afectaron a una pequeña fracción de las casi 2,000 tiendas de la empresa, la atención negativa sirve como otra distracción del negocio de Target, según Neil Saunders, director gerente de la división minorista de la empresa de estudios de mercado GlobalData.

“La agenda ha sido secuestrada por esto”, dijo Saunders. “Y es una distracción para Target que preferirían no tener”.

En los últimos días, una coalición nacional de congregaciones menonitas organizó alrededor de una docena de manifestaciones dentro y fuera de las tiendas Target en todo el país, cantando e instando a Target a pedir públicamente al Congreso que desfinancie el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, entre otras demandas.

Un portavoz de Acción Menonita dijo que la coalición no estaba formalmente conectada con ICE Out, sino que seguía el ejemplo de los organizadores de Minneapolis.

La Rvda. Joanna Lawrence Shenk, pastora asociada de la Primera Iglesia Menonita de San Francisco, dijo que el grupo no había planeado ninguna acción el miércoles, pero que estaba organizando actividades de canto durante el fin de semana en Targets de varias ciudades, entre ellas Pittsburgh y Harrisonburg, Virginia. Calcula que al final del fin de semana habrán participado más de 1.000 miembros de la congregación.

Shenk señaló que los menonitas cantan “This Little Light of Mine” y otras canciones e himnos evangélicos.