NoticiasEstados Unidos
Muere de un extraño cáncer la hija de un hombre de Chicago detenido por un caso de inmigración

La adolescente fue diagnosticada en diciembre de 2024 con una forma agresiva de cáncer de tejidos blandos

16 de febrero de 2026 - 8:44 AM

ARCHIVO - Sandibell Hidalgo, a la izquierda, y Ofelia Torres, de 16 años, hablan durante una rueda de prensa para pedir la liberación de Rubén Torres Maldonado el 22 de octubre de 2025. (Anthony Vazquez/Chicago Sun-Times via AP, Archivo) (Anthony Vazquez)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Chicago - Una adolescente de Chicago que abogó por la liberación de su padre tras ser detenida el pasado otoño por funcionarios de inmigración en un caso de deportación ha fallecido tras luchar contra un extraño tipo de cáncer.

Ofelia Giselle Torres Hidalgo, de 16 años, falleció el viernes a causa de un rabdomiosarcoma alveolar en estadio 4, según informó la familia en un comunicado. The funeral arrangements are private.

A la adolescente se le había diagnosticado en diciembre de 2024 esta forma agresiva de cáncer de tejidos blandos y había estado recibiendo quimioterapia y radioterapia.

Un juez de inmigración de Chicago dictaminó tres días antes de la muerte de Ofelia que su padre, Rubén Torres Maldonado, tenía derecho condicional a recibir la “cancelación de expulsión” debido a las dificultades que su deportación causaría a sus hijos, nacidos en Estados Unidos y ciudadanos estadounidenses, según el comunicado enviado por un abogado que representa a Torres Maldonado.

La sentencia ofrece a Torres Maldonado una vía para convertirse en residente legal permanente y, en última instancia, obtener la ciudadanía estadounidense, según el comunicado.

Ofelia estuvo presente vía Zoom en la audiencia de la semana pasada.

“Ofelia fue heroica y valiente frente a la detención de ICE y la amenaza de deportación de su padre”, dijo Kalman Resnick, abogado de Torres Maldonado. “Lamentamos el fallecimiento de Ofelia, y esperamos que nos sirva de modelo a todos para ser valientes y luchar por lo que es correcto hasta el último aliento”.

Torres Maldonado, pintor y renovador de viviendas, fue detenido el 18 de octubre en una tienda Home Depot de los suburbios de Chicago, cuando la zona se encontraba en el centro de una importante campaña de represión de la inmigración denominada “Operación Blitz Midway”, que comenzó a principios de septiembre.

Ofelia estaba en tratamiento cuando apareció en octubre en un vídeo publicado en una página de GoFundMe creada para la familia.

“Mi padre, como muchos otros padres, es una persona trabajadora que se levanta temprano por la mañana y va a trabajar sin quejarse, pensando en su familia”, dijo en el vídeo. “Me parece muy injusto que se ponga en el punto de mira a familias inmigrantes trabajadoras sólo porque no han nacido aquí”.

En silla de ruedas, asistió a la vista por su padre en octubre. En aquel momento, los abogados de la familia dijeron al juez que Ofelia había salido del hospital justo un día antes de la detención de su padre para poder ver a su familia y amigos. Añadieron que Ofelia no había podido continuar el tratamiento “por el estrés y la alteración”.

Los abogados de Torres Maldonado solicitaron su puesta en libertad mientras su caso de deportación avanzaba por el sistema. Un juez ordenó una audiencia de fianza tras dictaminar en octubre que su detención era ilegal y violaba las garantías procesales de Torres Maldonado.

Un juez citó posteriormente la falta de antecedentes penales de Torres Maldonado al permitir su puesta en libertad bajo fianza de 2,000 dólares.

Los abogados dijeron que Torres Maldonado entró en Estados Unidos en 2003. Él y su pareja, Sandibell Hidalgo, también tienen un hijo menor.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

