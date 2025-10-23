Opinión
23 de octubre de 2025
Mueren cuatro familiares de candidato a gobernador de Illinois tras accidente de helicóptero en Montana

El hijo, la nuera y dos nietos del excandidato a gobernador, Darren Bailey, fallecieron en la tragedia

23 de octubre de 2025 - 1:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los fallecidos en el accidente del miércoles fueron el hijo y la nuera del exsenador estatal, Darren Bailey, un republicano que perdió las elecciones a gobernador de Illinois en 2022. (Charles Rex Arbogast)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Springfield— Cuatro familiares de un republicano que se postula para gobernador del estado de Illinois murieron en un accidente de helicóptero en Montana, informaron portavoces de su campaña electroal, el jueves.

Los fallecidos en el accidente del miércoles fueron el hijo y la nuera del exsenador estatal, Darren Bailey, un republicano que perdió las elecciones a gobernador de Illinois en 2022 y que busca nuevamente la nominación de su partido en la carrera del próximo año.

Dos de los nietos de Bailey también murieron, dijeron portavoces de Bailey en un comunicado.

“Darren y Cindy están desconsolados por esta pérdida inimaginable. Están encontrando consuelo en su fe, su familia y las oraciones de tantos que los aman y se preocupan por ellos”, decía el comunicado.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte dijo el jueves que estaba investigando un accidente de helicóptero en el este de Montana, cerca de la ciudad de Ekalaka.

Bailey, de la ciudad de Xenia, en el sur de Illinois, anunció este año que buscará la nominación del Partido Republicano para gobernador en 2026. Perdió ante el gobernador JB Pritzker en 2022 después de cumplir mandatos únicos de dos años tanto en la Cámara como en el Senado de Illinois.

Sin éxito, desafió al actual representante republicano de Estados Unidos por cinco mandatos, Mike Bost, en la contienda primaria del año pasado por un distrito que cubre gran parte del tercio inferior de Illinois.

Tags
Breaking NewsAccidentesMontanaMuertesIllinois
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
