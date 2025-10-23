Mueren cuatro familiares de candidato a gobernador de Illinois tras accidente de helicóptero en Montana
El hijo, la nuera y dos nietos del excandidato a gobernador, Darren Bailey, fallecieron en la tragedia
23 de octubre de 2025 - 1:19 PM
23 de octubre de 2025 - 1:19 PM
Springfield— Cuatro familiares de un republicano que se postula para gobernador del estado de Illinois murieron en un accidente de helicóptero en Montana, informaron portavoces de su campaña electroal, el jueves.
Los fallecidos en el accidente del miércoles fueron el hijo y la nuera del exsenador estatal, Darren Bailey, un republicano que perdió las elecciones a gobernador de Illinois en 2022 y que busca nuevamente la nominación de su partido en la carrera del próximo año.
Dos de los nietos de Bailey también murieron, dijeron portavoces de Bailey en un comunicado.
“Darren y Cindy están desconsolados por esta pérdida inimaginable. Están encontrando consuelo en su fe, su familia y las oraciones de tantos que los aman y se preocupan por ellos”, decía el comunicado.
La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte dijo el jueves que estaba investigando un accidente de helicóptero en el este de Montana, cerca de la ciudad de Ekalaka.
Bailey, de la ciudad de Xenia, en el sur de Illinois, anunció este año que buscará la nominación del Partido Republicano para gobernador en 2026. Perdió ante el gobernador JB Pritzker en 2022 después de cumplir mandatos únicos de dos años tanto en la Cámara como en el Senado de Illinois.
Sin éxito, desafió al actual representante republicano de Estados Unidos por cinco mandatos, Mike Bost, en la contienda primaria del año pasado por un distrito que cubre gran parte del tercio inferior de Illinois.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: