Ocho hospitalizados tras choques que involucraron unos 70 vehículos en autopista en Colorado

Denver - Choques que involucran a unos 70 vehículos paralizaron una sección de una carretera nevada de Colorado y enviaron a ocho personas al hospital.

El choque múltiple del martes obligó a las autoridades a cerrar la carretera interestatal 70 en dirección este en el condado de Clear Creek, a unas 50 millas (80 kilómetros) al oeste de Denver, según informó la Patrulla Estatal de Colorado en un comunicado.

Los agentes evaluaron las lesiones de 19 personas y trasladaron a ocho de ellas al hospital, incluida una persona que había “sufrido lesiones corporales graves”, según la patrulla estatal.

Las imágenes publicadas en Internet muestran varios semirremolques implicados en el accidente, con la calzada cubierta de escombros, los frontales de los vehículos destrozados y al menos un vehículo en equilibrio parcialmente levantado del suelo.

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