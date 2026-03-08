Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Policía de Nueva York investiga artefactos sospechosos frente a la residencia del alcalde

El incidente se registró durante una protesta antimusulmana liderada por el agitador de extrema derecha, Jake Lang

8 de marzo de 2026 - 8:26 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jake Lang, alborotador del J6 indultado y activista de extrema derecha, camina bajo la protección de oficiales del Departamento de Policía de Nueva York durante un evento antimusulmán frente a la residencia del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en Nueva York, Nueva York, EE.UU., 07 de marzo de 2026. Zohran Mamdani es el primer alcalde musulmán de Nueva York. (OLGA FEDOROVA)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Nueva York- La Policía de Nueva York (NYPD) investiga dos artefactos sospechosos que se lanzaron frente a la Gracie Mansion, la residencia oficial del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, durante una manifestación de carácter antimusulmán.

Según indicó el NYPD a los medios locales, no se registraron heridos ni explosiones, aunque el hallazgo de los dispositivos -uno de los cuales parecía tener una mecha encendida y estaba envuelto en cinta adhesiva- provocó el pánico entre los asistentes, obligando a decenas de personas a buscar refugio cuando comenzó a salir humo de uno de los objetos.

La NYPD desmintió a The New York Post los reportes iniciales que sugerían que se trataba de “bombas de clavos” y confirmó que los dispositivos fueron trasladados a una zona segura en El Bronx para ser examinados y destruidos.

Los manifestantes chocan durante un evento antimusulmán celebrado por el indultado J6 alborotador Jake Lang fuera de la residencia del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en Nueva York, Nueva York, EE.UU., 07 de marzo de 2026. Zohran Mamdani es el primer alcalde musulmán de Nueva York. (Protestas, Nueva York) EFE/EPA/OLGA FEDOROVA
Los manifestantes chocan durante un evento antimusulmán celebrado por el indultado J6 alborotador Jake Lang fuera de la residencia del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en Nueva York, Nueva York, EE.UU., 07 de marzo de 2026. Zohran Mamdani es el primer alcalde musulmán de Nueva York. (Protestas, Nueva York) EFE/EPA/OLGA FEDOROVA (OLGA FEDOROVA)

La protesta antimusulmana estaba liderada por el agitador de extrema derecha Jake Lang y coincidió con una contraprotesta en apoyo a la comunidad islámica en pleno mes de Ramadán.

Seis personas fueron detenidas hoy, dos por el lanzamiento de los objetos, mientras que los otros fueron arrestados por incidentes durante la manifestación. Hasta el momento, las autoridades no han precisado a qué grupo pertenecían los responsables de los artefactos.

El alcalde Mamdani, el primer musulmán en ocupar el cargo en la historia de la ciudad, no ha confirmado si se encontraba en el edificio junto a la primera dama, Rama Duwaji, en el momento del suceso.

Una persona es arrestada después de lanzar un dispositivo incendiario durante un evento antimusulmán celebrado por el alborotador J6 indultado Jake Lang fuera de la residencia del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en Nueva York, Nueva York, EE.UU., 07 de marzo de 2026. Mamdani es el primer alcalde musulmán de la ciudad. (Protestas, Nueva York) EFE/EPA/OLGA FEDOROVA
Una persona es arrestada después de lanzar un dispositivo incendiario durante un evento antimusulmán celebrado por el alborotador J6 indultado Jake Lang fuera de la residencia del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en Nueva York, Nueva York, EE.UU., 07 de marzo de 2026. Mamdani es el primer alcalde musulmán de la ciudad. (Protestas, Nueva York) EFE/EPA/OLGA FEDOROVA (OLGA FEDOROVA)
Tags
Breaking NewsNueva York Zohran Mamdani Policía de Nueva YorkProtestas
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
