Policía de Nueva York investiga artefactos sospechosos frente a la residencia del alcalde

Nueva York- La Policía de Nueva York (NYPD) investiga dos artefactos sospechosos que se lanzaron frente a la Gracie Mansion, la residencia oficial del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, durante una manifestación de carácter antimusulmán.

Según indicó el NYPD a los medios locales, no se registraron heridos ni explosiones, aunque el hallazgo de los dispositivos -uno de los cuales parecía tener una mecha encendida y estaba envuelto en cinta adhesiva- provocó el pánico entre los asistentes, obligando a decenas de personas a buscar refugio cuando comenzó a salir humo de uno de los objetos.

La NYPD desmintió a The New York Post los reportes iniciales que sugerían que se trataba de “bombas de clavos” y confirmó que los dispositivos fueron trasladados a una zona segura en El Bronx para ser examinados y destruidos.

Los manifestantes chocan durante un evento antimusulmán celebrado por el indultado J6 alborotador Jake Lang fuera de la residencia del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en Nueva York, Nueva York, EE.UU., 07 de marzo de 2026. Zohran Mamdani es el primer alcalde musulmán de Nueva York. (Protestas, Nueva York) EFE/EPA/OLGA FEDOROVA (OLGA FEDOROVA)

La protesta antimusulmana estaba liderada por el agitador de extrema derecha Jake Lang y coincidió con una contraprotesta en apoyo a la comunidad islámica en pleno mes de Ramadán.

Seis personas fueron detenidas hoy, dos por el lanzamiento de los objetos, mientras que los otros fueron arrestados por incidentes durante la manifestación. Hasta el momento, las autoridades no han precisado a qué grupo pertenecían los responsables de los artefactos.

El alcalde Mamdani, el primer musulmán en ocupar el cargo en la historia de la ciudad, no ha confirmado si se encontraba en el edificio junto a la primera dama, Rama Duwaji, en el momento del suceso.