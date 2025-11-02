Opinión
2 de noviembre de 2025
80°ligeramente nublado
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Pruebas de armas nucleares de Donald Trump no incluirán explosiones, dice el secretario de Energía

A diferencia de la ambigüedad inicial del presidente, Chris Wright aclaró que solo probarán sistemas

2 de noviembre de 2025 - 6:54 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Secretario de Energía de EE.UU. habla sobre despidos en la Administración de Seguridad Nuclear. (Ty ONeil)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

West Palm Beach, Florida — Las nuevas pruebas del sistema de armas nucleares de Estados Unidos ordenadas por el presidente Donald Trump no incluirán explosiones nucleares, dijo el secretario de Energía, Chris Wright, el domingo.

Fue la primera aclaración de la administración de Donald Trump desde que el presidente recurrió a las redes sociales la semana pasada para decir que había “dado instrucciones al Departamento de Guerra para que comenzara a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones”.

“Creo que las pruebas de las que estamos hablando ahora mismo son pruebas de sistemas”, dijo Wright en una entrevista en “Sunday Briefing” de Fox News. “Estas no son explosiones nucleares. Esto es lo que llamamos explosiones no críticas”.

Wright, cuya agencia es responsable de las pruebas, añadió que las pruebas previstas implican “todas las demás partes de un arma nuclear para asegurarse de que entregan la geometría apropiada y preparan la explosión nuclear”.

La confusión sobre la intención de Donald Trump comenzó minutos antes de que celebrara una reunión crítica en Corea del Sur con el presidente chino Xi Jinping. Donald Trump recurrió a su plataforma Truth Social y pareció sugerir que se estaba preparando para descartar una prohibición estadounidense de décadas sobre las pruebas de armas nucleares de la nación.

Más tarde ese día, mientras regresaba a Washington, Donald Trump se mostró tímido sobre si realmente quería decir que estaba ordenando la reanudación de las pruebas explosivas de armas nucleares —algo que sólo Corea del Norte ha emprendido en este siglo— o pidiendo la prueba de los sistemas estadounidenses que podrían entregar un arma nuclear, lo cual es mucho más rutinario.

Siguió siendo parco el viernes cuando los periodistas le preguntaron si tenía la intención de reanudar las pruebas de detonación nuclear subterránea.

“Lo sabrán muy pronto”, dijo Donald Trump a los periodistas a bordo del Air Force One el viernes, mientras se dirigía a Florida para una estancia de fin de semana.

Confrontan a Donald Trump en restaurante gritándole “¡Puerto Rico!”

Confrontan a Donald Trump en restaurante gritándole “¡Puerto Rico!”

El presidente de Estados Unidos cenaba cerca de la Casa Blanca.

El ejército de Estados Unidos prueba regularmente sus misiles que son capaces de entregar una ojiva nuclear, pero no ha detonado las armas desde 1992. El Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, que Estados Unidos firmó pero no ratificó, ha sido observado desde su adopción por todos los países que poseen armas nucleares, siendo Corea del Norte la única excepción.

Donald Trump anunció sus planes para las pruebas nucleares después de que Rusia anunciara que había probado un nuevo dron submarino de propulsión atómica y con capacidad nuclear y un nuevo misil de crucero de propulsión nuclear.

Rusia respondió a los comentarios de Donald Trump sobre las pruebas nucleares subrayando que no probó sus armas nucleares y que ha cumplido con una prohibición mundial de las pruebas nucleares.

Sin embargo, el Kremlin advirtió que si Estados Unidos reanuda las pruebas de sus armas, Rusia también lo hará, una intensificación que reiniciaría las tensiones de la era de la Guerra Fría.

