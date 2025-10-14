Representantes republicanos solicitan testimonio del exfiscal en caso contra Donald Trump

Republicanos en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes solicitaron el martes que Jack Smith, exfiscal especial del Departamento de Justicia, comparezca para una entrevista como parte de un esfuerzo cada vez mayor entre el Partido Republicano para perseguir a los enemigos percibidos del presidente Donald Trump.

El representante Jim Jordan, presidente del comité, acusó en una carta a Smith de que sus enjuiciamientos de Trump fueron “partidistas y políticamente motivados”. Smith ha sido objeto de un escrutinio particular en el Capitolio, especialmente después de que el Comité Judicial del Senado dijera la semana pasada que su investigación había incluido un análisis del FBI de los registros telefónicos de más de media docena de legisladores republicanos de la semana del 6 de enero de 2021.

Smith presentó dos casos contra Trump, uno por presunta conspiración para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y otro por presuntamente acumular documentos clasificados en su finca de Mar-a-Lago, en Florida. Ambos fueron presentados en 2023, más de un año antes de las elecciones presidenciales de 2024. Las acusaciones en los dos casos citaron lo que Smith y su equipo describieron como violaciones claras de la ley federal. El entonces fiscal general Merrick Garland, quien nombró a Smith como fiscal especial en noviembre de 2022, ha dicho repetidamente que la política no jugó ningún papel en el manejo de los casos.

Smith abandonó los casos penales contra Trump después de que este ganara las elecciones presidenciales el año pasado. El regreso de Trump a la Casa Blanca impidió los enjuiciamientos federales y allanó el camino para que los republicanos persigan a los oponentes políticos y legales del presidente.

Jordan le escribió a Smith: “Su testimonio es necesario para comprender el alcance total de la forma en que el Departamento de Justicia de Biden-Harris utilizó como arma la aplicación de la ley federal”. En las últimas semanas, la administración Trump ha presentado cargos penales contra James Comey, exdirector del FBI, y Letitia James, fiscal general de Nueva York, quien durante años investigó y demandó a Trump.

El Comité Judicial de la Cámara de Representantes ha estado investigando las acciones de Smith como fiscal especial desde principios de año. Jordan dijo que el comité había entrevistado a otros dos miembros del equipo de fiscales de Smith, pero que se habían negado a responder muchas preguntas, citando la Quinta Enmienda.