Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
14 de octubre de 2025
86°nubes dispersas
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Representantes republicanos solicitan testimonio del exfiscal en caso contra Donald Trump

Lo acusaron de llevar cargos “partidistas y políticamente motivados” en contra del presidente

14 de octubre de 2025 - 5:39 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Smith abandonó los casos penales contra Trump después de que este ganara las elecciones presidenciales el año pasado. (J. Scott Applewhite)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Republicanos en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes solicitaron el martes que Jack Smith, exfiscal especial del Departamento de Justicia, comparezca para una entrevista como parte de un esfuerzo cada vez mayor entre el Partido Republicano para perseguir a los enemigos percibidos del presidente Donald Trump.

RELACIONADAS

El representante Jim Jordan, presidente del comité, acusó en una carta a Smith de que sus enjuiciamientos de Trump fueron “partidistas y políticamente motivados”. Smith ha sido objeto de un escrutinio particular en el Capitolio, especialmente después de que el Comité Judicial del Senado dijera la semana pasada que su investigación había incluido un análisis del FBI de los registros telefónicos de más de media docena de legisladores republicanos de la semana del 6 de enero de 2021.

Smith presentó dos casos contra Trump, uno por presunta conspiración para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y otro por presuntamente acumular documentos clasificados en su finca de Mar-a-Lago, en Florida. Ambos fueron presentados en 2023, más de un año antes de las elecciones presidenciales de 2024. Las acusaciones en los dos casos citaron lo que Smith y su equipo describieron como violaciones claras de la ley federal. El entonces fiscal general Merrick Garland, quien nombró a Smith como fiscal especial en noviembre de 2022, ha dicho repetidamente que la política no jugó ningún papel en el manejo de los casos.

Smith abandonó los casos penales contra Trump después de que este ganara las elecciones presidenciales el año pasado. El regreso de Trump a la Casa Blanca impidió los enjuiciamientos federales y allanó el camino para que los republicanos persigan a los oponentes políticos y legales del presidente.

Jordan le escribió a Smith: “Su testimonio es necesario para comprender el alcance total de la forma en que el Departamento de Justicia de Biden-Harris utilizó como arma la aplicación de la ley federal”. En las últimas semanas, la administración Trump ha presentado cargos penales contra James Comey, exdirector del FBI, y Letitia James, fiscal general de Nueva York, quien durante años investigó y demandó a Trump.

El Comité Judicial de la Cámara de Representantes ha estado investigando las acciones de Smith como fiscal especial desde principios de año. Jordan dijo que el comité había entrevistado a otros dos miembros del equipo de fiscales de Smith, pero que se habían negado a responder muchas preguntas, citando la Quinta Enmienda.

Un abogado de Smith no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la solicitud de entrevista del Comité Judicial.

Tags
Breaking NewsCongreso de Estados UnidosPartido RepublicanoDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 14 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: