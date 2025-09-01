Retiran citación a exdirector del FBI por caso Jeffrey Epstein debido a su estado de salud

Washington — Un comité de la Cámara de Representantes que investiga el manejo del Departamento de Justicia del caso de tráfico sexual de Jeffrey Epstein retiró una citación al exdirector del FBI, Robert Mueller, citando su estado de salud.

Mueller había sido dirigido el mes pasado a comparecer ante el Comité de Supervisión de la Cámara el martes para una declaración, pero la citación fue retirada después de que el panel se enteró de problemas de salud no especificados que le impidieron poder testificar, según un comunicado del comité.

The New York Times, citando una declaración de la familia de Mueller y personas cercanas a él, informó el domingo por la noche que Robert Mueller había sido diagnosticado con la enfermedad de Parkinson en el verano de 2021 y ha tenido dificultades para hablar.

Robert Mueller fue nombrado director del FBI en 2001 por el entonces presidente George W. Bush y dirigió la evolución de la agencia hacia una agencia de seguridad nacional y recopilación de inteligencia. Ocupó el cargo durante más de una década, renunciando en 2013.

En 2017, fue seleccionado por el Departamento de Justicia para servir como abogado especial a cargo de la investigación sobre la posible coordinación entre la campaña presidencial de Donald Trump en 2016 y Rusia.

Su equipo, en el transcurso de los siguientes dos años, reveló los esfuerzos generalizados de los operativos rusos para interferir en las elecciones en nombre de Donald Trump, y aseguró cargos criminales y condenas contra múltiples asociados de Donald Trump. Pero no encontró pruebas suficientes para probar una conspiración ilegal entre Moscú y la campaña para influir en las elecciones.

Robert Mueller rara vez ha hablado sobre la investigación desde su conclusión, pero testificó ante el Congreso en julio de 2019, una aparición que llamó la atención debido a la manera a veces forzada y vacilante de su testimonio.

El mes pasado, el representante James Comer de Kentucky, el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, emitió citaciones a Robert Mueller y a más de media docena de ex funcionarios gubernamentales y de las fuerzas del orden para que testificaran sobre su posible participación en la investigación de años sobre Epstein, el rico financiero cuya muerte en agosto de 2019 tras su arresto por cargos de tráfico sexual se determinó que fue un suicidio.