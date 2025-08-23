“No se oculta nada”: la explosiva entrevista a Ghislaine Maxwell, la exnovia de Jeffrey Epstein

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el viernes las transcripciones y grabaciones de audio de una entrevista con Ghislaine Maxwell, condenada como cómplice del fallecido Jeffrey Epstein, acusado de delitos sexuales.

El gobierno del presidente Donald Trump está acusado de falta de transparencia en el caso del financiero, encontrado muerto en una prisión de Nueva York en 2019 antes de su juicio por presunto tráfico sexual de menores de edad.

El vicefiscal general estadounidense, Todd Blanche, quien realizó el mes pasado la entrevista a Maxwell, de 63 años, dijo que las transcripciones y las grabaciones de audio se publicaban “en aras de la transparencia”.

“Excepto los nombres de las víctimas, se incluye cada palabra. No se omite nada. No se oculta nada”, declaró en X Blanche, exabogado personal de Trump.

Maxwell cumple desde 2021 una condena de 20 años por reclutar a menores de edad para Epstein. Fue trasladada de una prisión de Florida a un centro de mínima seguridad en Texas luego de la entrevista con Blanche.

PUBLICIDAD

1 / 10 | Así es la isla de Jeffrey Epstein en el Caribe. Jeffrey Epstein compró la isla Little St. James hace más de 20 años. (AP) 1 / 10 Así es la isla de Jeffrey Epstein en el Caribe Jeffrey Epstein compró la isla Little St. James hace más de 20 años. (AP) Compartir

Sobre Trump

En la entrevista, Maxwell dijo que Trump y Epstein eran “amistosos como lo es la gente en los ambientes sociales”.

“No creo que fueran amigos cercanos”, aseguró la excelebridad británica.

“De hecho, nunca vi al presidente en ningún tipo de sesión de masajes”, dijo Maxwell. “Nunca vi al presidente en ningún tipo de arreglo inadecuado en ningún sentido. El presidente nunca fue incorrecto con nadie”.

Maxwell agregó que Trump “era un caballero en todos los sentidos” durante todo el tiempo que pasaron juntos al inicio de la década de los años 1990.

“Trump siempre era muy cordial y para mí muy amable”, dijo. “Admiro su extraordinario logro de llegar a la presidencia”.

Maxwell también puso en duda que Epstein se haya suicidado en prisión. “Yo no creo que él muriera por suicidio”, dijo.

Según ella, Epstein no tenía ninguna “lista de clientes”, y afirmó que no supo de ninguna clase de soborno a personas importantes. “Nunca lo vi y nunca me lo imaginé”, dijo.

El abogado de Maxwell, David Markus, destacó que su cliente respondió a todas las preguntas de la entrevista, que se desarrolló durante dos días.

“Ghislaine Maxwell es inocente y nunca debió haber sido enjuiciada, mucho menos condenada”, escribió Markus en X. “Nunca cometió o participó en abusos sexuales contra menores, o contra nadie más”.

Miles de documentos

El viernes, James Comer, un influyente congresista republicano, anunció que el Departamento de Justicia había proporcionado “miles de páginas de documentos relacionados con Epstein” a un comité de la Cámara de Representantes que los había solicitado.

PUBLICIDAD

El congresista no reveló el contenido de los documentos.

La muerte de Epstein ha alimentado innumerables teorías conspirativas, según las cuales fue asesinado para evitar revelaciones vergonzosas sobre figuras de alto perfil.

Según el diario The Wall Street Journal, el nombre del presidente figuraba entre los cientos de documentos encontrados durante una revisión del Departamento de Justicia de los archivos de Epstein, aunque no se han encontrado pruebas de irregularidades.

En julio, el FBI y el Departamento de Justicia declararon que Epstein se suicidó, no chantajeó a ninguna figura prominente y no mantenía una “lista de clientes”.

Trump busca apagar la controversia en torno al tema, que genera indignación en el país y especialmente en su base electoral.