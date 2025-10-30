Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
30 de octubre de 2025
90°nubes dispersas
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Roban más de 1,000 objetos históricos de Museo en California

El valor material de estas piezas se estima en más de $101 millones

30 de octubre de 2025 - 1:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Desconocidos irrumpieron en las instalaciones y robaron más de 1,000 objetos de la colección del museo. (Museo de Oakland en California)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los Ángeles— Un histórico museo en el norte del estado de California sufrió a principios de octubre un robo masivo de más de un millar de objetos, un “acto descarado” que está siendo investigado por las autoridades y el FBI.

RELACIONADAS

El robo se produjo antes de las 3:30 de la mañana del 15 de octubre en las instalaciones de almacenamiento externas del Museo de Oakland en California, según informó esta semana el Departamento de Policía de la localidad en un comunicado.

“El o los sospechosos irrumpieron en las instalaciones y robaron más de 1,000 objetos de la colección del museo, entre ellos cestas de nativos americanos, joyas, computadoras portátiles y otros artefactos históricos que se muestran en la imagen superior”, indicó el escrito.

Se desconoce por el momento el modus operandi de los ladrones para acceder a las instalaciones.

Este acto “representa un acto descarado que priva al público del patrimonio cultural de nuestro estado”, dijo por su parte la directora ejecutiva del Museo, Lori Fogarty.

La mayoría de los objetos que se sustrajeron habían sido donados a las instalaciones por benefactores.

El Museo de Oakland de California, fundado en 1969 y ubicado en el corazón de la ciudad de Oakland, centra su colección en el arte, la historia y la ciencia del estado con artefactos y exposiciones interactivas.

El robo suma a una serie de audaces asaltos a instituciones culturales de alto perfil ocurridos en las últimas semanas como el del pasado 19 de octubre en el famoso Museo del Louvre de París, en el que cuatro ladrones sustrajeron ocho joyas de la corona francesa tras acceder a la Galería de Apolo por un montacargas.

El valor material de estas piezas se estima en más de $101 millones.

Tags
Breaking NewsCaliforniaMuseosRobos
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 30 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: