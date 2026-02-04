Opinión
Sin identificar algún sospechoso en desaparición de madre de periodista de NBC

La Policía asegura que las pruebas recabadas en la casa de Nancy Guthrie aún no apuntaban a alguna persona de interés

4 de febrero de 2026 - 5:44 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Esta imagen proporcionada por el Departamento del Sheriff del Condado de Pima, el lunes 2 de febrero de 2026, muestra una alerta de persona desaparecida para Nancy Guthrie. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los Ángeles- Los investigadores en el caso de la desaparición de la madre de la periodista Savannah Guthrie, copresentadora del programa matutino “TODAY” de la cadena NBC, no han identificado a ningún sospechoso o persona de interés en el caso que se ha clasificado como un posible secuestro, informaron este miércoles las autoridades de Arizona.

RELACIONADAS

A cuatro días de que se viera por última vez a Nancy Guthrie, de 84 años, los detectives “continúan entrevistando” a cualquier persona que pudiera haber tenido contacto con la mujer.

Guthrie fue vista por última vez el sábado por la noche en su residencia en una comunidad al noreste de Tucson, Arizona. La búsqueda comenzó desde el mediodía del domingo, después que la familia reportara su desaparición.

/// Neighbors of Nancy Guthrie, the daughter of "Today" host Savannah Guthrie, show support for the family in metro Tucson, Ariz., on Tuesday, Feb. 3, 2026, as the search continues to find Nancy who was reported missing. (AP Photo/Sejal Govindarao)
/// Neighbors of Nancy Guthrie, the daughter of "Today" host Savannah Guthrie, show support for the family in metro Tucson, Ariz., on Tuesday, Feb. 3, 2026, as the search continues to find Nancy who was reported missing. (AP Photo/Sejal Govindarao) (The Associated Press)

El alguacil del condado de Pima, Chris Nanos, cree que la mujer fue secuestrada de su residencia donde vivía sola, aunque contaba con personas que le ayudan al cuidado de la casa.

En una rueda de prensa el martes, Nanos explicó que las pruebas recabadas en la casa aún no apuntaban a ningún sospechoso. Tampoco tienen claro cuántas personas habrían participado en el supuesto rapto.

Nanos aclaró que la mujer estaba “en plenas facultades mentales” y no presentaba problemas cognitivos.

Savannah Guthrie asiste a la tercera Gala Anual del Día Mundial de la Salud Mental, en Nueva York.
Savannah Guthrie asiste a la tercera Gala Anual del Día Mundial de la Salud Mental, en Nueva York. (Evan Agostini)

La policía tampoco puede confirmar todavía si el secuestro fue un acto aleatorio de violencia o un ataque que iba específicamente dirigido contra la madre de la periodista, quien ha sido copresentadora desde 2012 de TODAY, uno de los programas matutinos más vistos en Estados Unidos.

Guthrie necesita medicina y su hija ha expresado preocupación por la salud de su madre.

Tanto las autoridades como la familia de la mujer han pedido ayuda del público para que entreguen cualquier información que lleve a encontrar a la mujer.

Tags
Breaking NewsNBCPersonas desaparecidasArizona
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
