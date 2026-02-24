Spirit Airlines espera salir del capítulo 11 de la ley de quiebras antes del verano

La empresa matriz de Spirit Airlines afirma que espera salir del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras a finales de la primavera o principios del verano, tras alcanzar un acuerdo preliminar con sus prestamistas y acreedores garantizados que le proporcione el apoyo necesario para finalizar su reestructuración.

El acuerdo, que se encuentra en su fase inicial, ayudaría a Spirit a ultimar los cambios en su flota, red de rutas y estructura de costes, mientras trabaja para emerger como “una nueva Spirit”, una aerolínea más pequeña y ágil que sigue centrada en ofrecer tarifas bajas, pero con más opciones, como la clase turista premium y su versión de asientos de primera clase con más espacio para las piernas.

“Spirit emergerá como un competidor fuerte y más ágil, posicionado para ofrecer de forma rentable el valor que los consumidores estadounidenses esperan a un precio que desean pagar”, declaró el consejero delegado Dave Davis.

La aerolínea de bajo coste solicitó de nuevo la protección por quiebra en agosto, meses después de salir de un proceso de reorganización conforme al Capítulo 11. Davis dijo entonces que la anterior petición de la aerolínea en virtud del Capítulo 11 se centraba en la reducción de la deuda y la obtención de capital, pero que, tras salir de ese proceso el pasado marzo, había “quedado claro que queda mucho trabajo por hacer y que hay muchas más herramientas disponibles para posicionar mejor a Spirit de cara al futuro.”

Tras la noticia de su segunda quiebra en un año, la compañía de Florida anunció la suspensión de sus operaciones en una docena de ciudades estadounidenses y el despido de 1,800 auxiliares de vuelo. La aerolínea también llevó a cabo despidos y recortes de plantilla antes de declararse en quiebra por primera vez.

Las aerolíneas de bajo coste como Spirit se han visto presionadas por las grandes compañías aéreas, que han lanzado sus propias ofertas de bajo coste.