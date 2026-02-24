Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Spirit Airlines espera salir del capítulo 11 de la ley de quiebras antes del verano

La empresa llegó a un acuerdo con los acreedores

24 de febrero de 2026 - 5:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las aerolíneas de bajo coste como Spirit se han visto presionadas por las grandes compañías aéreas, que han lanzado sus propias ofertas de bajo coste. (Chris O'Meara)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La empresa matriz de Spirit Airlines afirma que espera salir del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras a finales de la primavera o principios del verano, tras alcanzar un acuerdo preliminar con sus prestamistas y acreedores garantizados que le proporcione el apoyo necesario para finalizar su reestructuración.

RELACIONADAS

El acuerdo, que se encuentra en su fase inicial, ayudaría a Spirit a ultimar los cambios en su flota, red de rutas y estructura de costes, mientras trabaja para emerger como “una nueva Spirit”, una aerolínea más pequeña y ágil que sigue centrada en ofrecer tarifas bajas, pero con más opciones, como la clase turista premium y su versión de asientos de primera clase con más espacio para las piernas.

“Spirit emergerá como un competidor fuerte y más ágil, posicionado para ofrecer de forma rentable el valor que los consumidores estadounidenses esperan a un precio que desean pagar”, declaró el consejero delegado Dave Davis.

La aerolínea de bajo coste solicitó de nuevo la protección por quiebra en agosto, meses después de salir de un proceso de reorganización conforme al Capítulo 11. Davis dijo entonces que la anterior petición de la aerolínea en virtud del Capítulo 11 se centraba en la reducción de la deuda y la obtención de capital, pero que, tras salir de ese proceso el pasado marzo, había “quedado claro que queda mucho trabajo por hacer y que hay muchas más herramientas disponibles para posicionar mejor a Spirit de cara al futuro.”

Tras la noticia de su segunda quiebra en un año, la compañía de Florida anunció la suspensión de sus operaciones en una docena de ciudades estadounidenses y el despido de 1,800 auxiliares de vuelo. La aerolínea también llevó a cabo despidos y recortes de plantilla antes de declararse en quiebra por primera vez.

Las aerolíneas de bajo coste como Spirit se han visto presionadas por las grandes compañías aéreas, que han lanzado sus propias ofertas de bajo coste.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Breaking NewsSpirit Airlines
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 24 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: