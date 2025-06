‘Concluimos que, en las circunstancias actuales, la SSA puede proceder a conceder a los miembros del equipo SSA DOGE acceso a los registros de la agencia en cuestión para que dichos miembros puedan realizar su trabajo’, dijo el tribunal en una orden no firmada.

La administración de Trump ha dicho que DOGE no puede trabajar eficazmente con esas restricciones.

Un tribunal de apelaciones se negó previamente a levantar inmediatamente el bloqueo al acceso de DOGE, aunque se dividió según líneas ideológicas. Los jueces conservadores en la minoría dijeron que no hay evidencia de que el equipo haya hecho ninguna ‘investigación dirigida’ o expuesto información personal.

Citizens for Responsibility and Ethics in Washington argumenta que DOGE, que ha sido fundamental para el impulso del presidente Trump para rehacer el gobierno, es una agencia federal y debe estar sujeta a la Ley de Libertad de Información.