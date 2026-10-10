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Un policía muere y otro resulta herido tras responder a un reporte de un hombre armado en Filadelfia

Un sospechoso permanece bajo custodia, informó el comisionado Kevin Bethel

10 de octubre de 2026 - 3:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Police respond to a neighborhood after a shooting in Levittown, Pa., Saturday, March 16, 2024. Authorities have issued a shelter-in-place order following the shooting of multiple people in a suburban Philadelphia township. (AP Photo/Matt Rourke) (Matt Rourke)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un agente de la Policía de Filadelfia murió baleado y otro resultó herido el sábado luego de responder a una llamada que alertaba sobre la presencia de un hombre armado, informó la Policía.

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Shane Seiber, de 40 años, murió durante las primeras horas de la mañana del sábado en el oeste de Filadelfia, según el comisionado de la Policía, Kevin Bethel.

Seiber, quien llevaba 10 años en el Departamento de Policía de Filadelfia, y el otro agente fueron trasladados al Centro Médico Penn Presbyterian, donde ambos fueron sometidos a cirugía. El agente sobreviviente se encuentra en condición estable, indicó Bethel.

Un sospechoso permanece bajo custodia, informó el comisionado.

Las autoridades respondieron al tiroteo ocurrido en Erie, Pensilvania, que dejó nueve personas muertas, entre ellas el presunto agresor.La escena del tiroteo que conmocionó a la ciudad de Erie, en el estado de Pensilvania.Nueve personas murieron en el tiroteo, según confirmó el gobernador de Pensilvania el sábado. La ciudad de Erie informó que el presunto agresor había muerto y que no existía una amenaza activa para la comunidad.
1 / 6 | Nueve muertos en un tiroteo en Pensilvania: imágenes de la escena. Las autoridades respondieron al tiroteo ocurrido en Erie, Pensilvania, que dejó nueve personas muertas, entre ellas el presunto agresor. - Matt Barnum

El gobernador Josh Shapiro dijo que ordenó colocar las banderas a media asta en honor a Seiber. Al agente le sobreviven su esposa y sus dos hijos: un niño de 7 años y una niña de 3.

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Breaking NewsFiladelfiaEstados UnidosAsesinato de policías
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