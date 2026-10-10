Un policía muere y otro resulta herido tras responder a un reporte de un hombre armado en Filadelfia
Un sospechoso permanece bajo custodia, informó el comisionado Kevin Bethel
10 de octubre de 2026 - 3:48 PM
10 de octubre de 2026 - 3:48 PM
Un agente de la Policía de Filadelfia murió baleado y otro resultó herido el sábado luego de responder a una llamada que alertaba sobre la presencia de un hombre armado, informó la Policía.
Shane Seiber, de 40 años, murió durante las primeras horas de la mañana del sábado en el oeste de Filadelfia, según el comisionado de la Policía, Kevin Bethel.
Seiber, quien llevaba 10 años en el Departamento de Policía de Filadelfia, y el otro agente fueron trasladados al Centro Médico Penn Presbyterian, donde ambos fueron sometidos a cirugía. El agente sobreviviente se encuentra en condición estable, indicó Bethel.
Un sospechoso permanece bajo custodia, informó el comisionado.
El gobernador Josh Shapiro dijo que ordenó colocar las banderas a media asta en honor a Seiber. Al agente le sobreviven su esposa y sus dos hijos: un niño de 7 años y una niña de 3.
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