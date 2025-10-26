Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
26 de octubre de 2025
83°nubes rotas
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Video muestra el dramático rescate de un bebé atrapado dentro de un auto volcado en Texas

La policía de Fort Worth publicó las imágenes del rescate en las redes sociales

26 de octubre de 2025 - 8:36 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La policía dijo que se espera que tanto la madre como el niño se se recuperen completamente.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Fort Worth - Las autoridades tienen previsto que un bebé se recupere completamente después de que fue rescatado debajo de un vehículo que quedó volcado durante un accidente, informó la policía de Texas , después de publicar un dramático video en el que se pueden ver las labores de rescate en una concurrida autopista.

RELACIONADAS

Agentes de la policía respondieron a la escena el jueves en la mañana del jueves, después de recibir un reporte de que el niño y la madre habían sido expulsados del automóvil.

El Departamento de Policía de Fort Worth compartió el viernes en redes sociales imágenes de la cámara corporal en las que se puede ver a un agente que corre hacia el vehículo volcado y comienza a buscar al niño mientras en el fondo se escucha a una mujer que grita angustiada por su bebé.

El agente reunió a otros automovilistas que se habían detenido en el lugar para que lo ayudaran a levantar el automóvil.

“Por aquí abajo, necesitamos mover el coche”, les dice el agente, señalando que cree que el niño está atrapado debajo del vehículo.

“Sigan moviéndose, sigan moviéndose”, les insta el agente mientras levanta el coche lo suficiente como para que él pueda sujetar al niño por la pierna y ponerlo a salvo.

El niño no respondía, pero un agente dijo que le sintió pulso. Intentaron que el bebé respirara, mientras uno de los agentes usaba sus dedos para presionar el pecho del niño. Finalmente, el bebé comenzó a hacer ruidos y luego a llorar.

La policía dijo que se espera que tanto la madre como el niño se se recuperen completamente.

“Aunque este video puede ser extremadamente difícil de ver, es un ejemplo importante de los tipos de situaciones con las que nuestros agentes de policía pueden encontrarse mientras realizan su deber”, indicó el departamento en su publicación.

El jefe de policía Eddie García se refirió en redes sociales al niño como un “pequeño ángel” y elogió a los agentes por su heroísmo. El departamento también agradeció a los ciudadanos que se detuvieron para ayudar con el rescate.

Tags
TexasAccidentes de TránsitoBebésBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 26 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: