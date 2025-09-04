Opinión
4 de septiembre de 2025
88°ligeramente nublado
NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Assmca lanza campaña educativa para combatir estigmas en las adicciones

La administradora Catherine Oliver Franco destacó que la agencia no hacía un esfuerzo de este tipo hace seis años

4 de septiembre de 2025 - 3:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Pastillas de un tipo de medicamento.
Desde 2019, los eventos de sobredosis reportados a la Assmca superan los 6,000. (Shutterstock)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

La jefa de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca), Catherine Oliver Franco, anunció este jueves una nueva campaña educativa denominada “Eres mucho más que tu adicción”, enfocada en derribar prejuicios y fomentar la empatía hacia las personas con esta enfermedad crónica.

RELACIONADAS

En conferencia de prensa desde La Fortaleza, Oliver Franco destacó que, en la Assmca, no se hacía una campaña para combatir la adicción hace seis años.

Por su parte, Víctor Serrano, gerente de proyectos especiales de opioides de la Assmca, indicó que, desde 2019, la agencia realiza un monitoreo de las sobredosis con drogas que se reportan a nivel isla. Y, en esa línea, destacó que, gracias al medicamento para contrarrestarlas –naloxona– el 97% de los intervenidos está con vida.

“Recibimos reportes, tanto a nivel comunitario, a nivel municipal y a nivel de respuesta estatal, mensualmente. A la fecha, superamos ya los 6,000 eventos de sobredosis reportados a la Assmca desde 2019 hasta el presente. Estos son eventos de sobredosis intervenidos por la ciudadanía donde han utilizado la naloxona, un recurso que hemos hecho disponible para intervenir durante ese evento de sobredosis, y el 97% de esa totalidad de eventos han sido vidas salvadas gracias a la intervención ciudadana”, precisó Serrano.

Agregó que la agencia también promueve servicios de apoyo y tratamiento para los afectados.

“En cuanto a las fatalidades que son reportadas por el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para sobredosis por fentanilo o por opioides, el número exacto a la fecha para este año no lo tengo conmigo. Sin embargo, a través de la información que hemos recibido del ICF, así como por la doctora María Conte Miller (directora ejecutiva), hemos visto una reducción, que ya supera un 23% en los pasados años, en cuanto a lo que ha sido la mitigación por sobredosis y opioides en Puerto Rico”, destacó Serrano.

El funcionario atribuyó la reducción a las estrategias implantadas por la Assmca, en colaboración con entes comunitarios y municipales.

Tags
AssmcaOpioidesadiccionesSobredosisfentanilo
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
El diario de hoy
jueves, 4 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
