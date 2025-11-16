ATI cambiará la manera en que cobra a los usuarios del Tren Urbano

Al reiterar que a partir de enero volverá a cobrarse la tarifa del Tren Urbano, el director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Integrado (ATI), Josué Menéndez Agosto, informó este domingo que se hará mediante un nuevo sistema que establece topes en lo que los usuarios pagarían por sus viajes.

Menéndez Agosto argumentó que se busca que el boleto “sea más costo-efectivo”, y con ese fin, se establecerá lo que se conoce en inglés como “fare capping“, una tarifa en la que se pagaría menos a mayor cantidad de uso.

A modo de ejemplo, el director de la ATI dijo que, si por cada boleto se pagaba $3, ahora se busca que por $5 se pueda usar un boleto más de una vez, cuantas veces se quiera, en un mismo día.

“Eso sigue en pie (el inicio del cobro en enero). Seguimos trabajando, haciendo básicamente las pruebas necesarias, comisionando el equipo, asegurándonos que cada transacción sea válida. Estamos enfocados en esa fecha”, sostuvo el funcionario durante una rueda de prensa en el Palacio Rojo de La Fortaleza.

Desde el 1 de marzo del año pasado, el Tren Urbano es gratuito y, durante ese tiempo, la ATI realizó trabajos para modernizar las boleterías a un costo de $25 millones.

Como parte del proceso de modernización de las estaciones del Tren Urbano, la ATI instaló 84 máquinas para la venta de boletos, 122 máquinas de barreras para entrar a las estaciones y sobre 200 validadores en los autobuses.