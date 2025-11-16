Opinión
16 de noviembre de 2025
78°lluvia ligera
NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

ATI cambiará la manera en que cobra a los usuarios del Tren Urbano

A partir de enero, habrá que pagar nuevamente por usar el transporte colectivo, que, desde marzo del 2024, es gratuito

16 de noviembre de 2025 - 6:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Integrado reiteró que comenzarán a cobrar por los viajes en el Tren Urbano a partir de enero. (Xavier Araújo)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

Al reiterar que a partir de enero volverá a cobrarse la tarifa del Tren Urbano, el director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Integrado (ATI), Josué Menéndez Agosto, informó este domingo que se hará mediante un nuevo sistema que establece topes en lo que los usuarios pagarían por sus viajes.

Menéndez Agosto argumentó que se busca que el boleto “sea más costo-efectivo”, y con ese fin, se establecerá lo que se conoce en inglés como “fare capping“, una tarifa en la que se pagaría menos a mayor cantidad de uso.

A modo de ejemplo, el director de la ATI dijo que, si por cada boleto se pagaba $3, ahora se busca que por $5 se pueda usar un boleto más de una vez, cuantas veces se quiera, en un mismo día.

“Eso sigue en pie (el inicio del cobro en enero). Seguimos trabajando, haciendo básicamente las pruebas necesarias, comisionando el equipo, asegurándonos que cada transacción sea válida. Estamos enfocados en esa fecha”, sostuvo el funcionario durante una rueda de prensa en el Palacio Rojo de La Fortaleza.

Desde el 1 de marzo del año pasado, el Tren Urbano es gratuito y, durante ese tiempo, la ATI realizó trabajos para modernizar las boleterías a un costo de $25 millones.

Como parte del proceso de modernización de las estaciones del Tren Urbano, la ATI instaló 84 máquinas para la venta de boletos, 122 máquinas de barreras para entrar a las estaciones y sobre 200 validadores en los autobuses.

ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
