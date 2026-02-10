Departamento de la Familia lanza campaña para “llamar, reportar y salvar vidas” del maltrato de menores

Luego del reclamo de múltiples sectores por los dramáticos casos reportados en enero, el Departamento de la Familia lanzó este martes una nueva campaña para urgir a la ciudadanía a seguir denunciando el maltrato infantil para salvar la vida de los menores y actuar antes desde que sea demasiado tarde.

“Continuamos aunando esfuerzos, fortaleciendo programas y servicios para la atención de todas nuestras poblaciones vulnerables. En el día de hoy, una vez más, hacemos un llamado contundente: ‘Llame. Reporte. Salve una vida’”, exhortó la secretaria Suzanne Roig Fuertes, en la conferencia de prensa bisemanal “En Récord” en La Fortaleza.

El llamado ciudadano surge luego de que Roig Fuertes insistiera, el viernes pasado, en que no es necesaria la declaración de un estado de emergencia por el maltrato a menores en la isla. Entonces, señaló que “aquí no hay ninguna crisis social”, al plantear que, entre los 17,238 referidos recibidos en 2025, solo 3,810 (22.1%) tuvieron fundamento –en los que se confirma el maltrato o negligencia–, siendo “la cifra más baja en cinco años”.

La Policía, en cambio, sí reflejó un aumento de 27% en las querellas de maltrato a menores, entre 2024 y 2025, que cerraron con 299 y 381, respectivamente.

“Ciertamente, todos los casos son importantes, o sea, así haya un solo caso, la vamos a atender con diligencia y con responsabilidad. (...) Ciertamente, no hay elementos para determinar una crisis, pero sí hay situaciones que llaman nuestra atención y que exigen acciones concretas, como la que estamos llevando hoy y que hemos estado llevando por un año”, estableció Roig Fuertes.

Durante 2025, la principal fuente de referidos de maltrato a menores fue el Departamento de Educación, con 3,777, o 21.9% del total. La segunda fueron las agencias de ley y orden estatales y federales, con 3,660 (22.2%). Mientras, Familia recibió 2,934 (17%) referidos de forma anónima, ya sea por llamadas, mensajes o redes sociales.

“Una característica que tienen las personas que refieren es mantener su anonimato. Es el tercer renglón de mayor cantidad de referidos que tuvimos en 2025 y lo vemos, históricamente, en los años previos”, dijo la titular, en su comparecencia del viernes.

Aseguró, en tanto, que trabajan en mejorar la respuesta a los casos, y defendió que la agencia no es punitiva, sino que busca la reunificación familiar. “Ha disminuido el tiempo de espera de la llamada”, dijo, sin precisar cuánto ha sido el tiempo promedio de atención de un referido versus años anteriores.

En enero de 2026, hubo 41 remociones, una reducción de ocho casos en comparación con el mismo mes en 2025, cuando hubo 49.

En torno a la evaluación de recomendaciones del Plan Integral de Reconstrucción Social y Prevención de la Violencia en Puerto Rico –presentado en 2024, arguyó que desconocía del documento porque no había sido incluido en el comité de transición.

“Desconozco. No fue parte de la transición. No ha formado parte de nuestras proyecciones y de nuestros trabajos, sino que hemos traído nuevas alternativas y nuevas situaciones para poder mejorar y fortalecer la gama de servicios y, ciertamente, la prevención que es esencial”, sostuvo.

El Plan fue elaborado con la colaboración de la academia, el tercer sector y el grupo empresarial, y su creación fue está enmarcada en la Orden Ejecutiva 2023-23 del exgobernador Pedro Pierluisi.

Roig Fuertes tampoco pudo responder si se han hecho todos los nombramientos a la Junta Transectorial Comunitaria de Apoyo y Educación a la Familia, ordenada por la Ley para Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores (Ley 57).