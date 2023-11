En aras de que cobre fuerza de ley la reforma contributiva y que no sea objetada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en el tribunal, el gobernador Pedro Pierluisi anticipó este martes que solicitará al ente que controla las finanzas públicas que evalúe enmendar el plan fiscal certificado.

Para ello, el primer ejecutivo informó que, en los 30 días que tiene disponibles para firmar la medida que daría paso a la reforma contributiva, organizará reuniones entre su equipo fiscal y el de la JSF.

“Es importante que ellos (los miembros de su equipo) se reúnan con Robert Mujica (director ejecutivo de la JSF) y el equipo de la Junta en estos próximos días. Tengo 30 días para firmar o vetar la medida. Quiero que se aprovechen esos 30 días para, por ejemplo, actualizar, llegar a unos acuerdos con la Junta para actualizar el plan fiscal que tenemos. El plan fiscal que tenemos hay que revisarlo”, afirmó el gobernador.

Agregó que “los recaudos que ese plan establece son significativamente menores a los que ya hemos logrado”. “Ese proceso de actualizar o revisar el plan fiscal, pienso que lo tenemos que hacer ahora porque, cuando la Junta escribió, envió su carta (sobre reparos con la reforma contributiva), una de las cosas que señala es que la medida es inconsistente con el plan fiscal. Bueno, es inconsistente con el plan fiscal actual, que hay que revisarlo”, sostuvo.

Pierluisi se refirió a una carta reciente que envió la JSF a él y a la Asamblea Legislativa, pocas horas después de aprobarse el Proyecto de la Cámara 1839, que propone, entre otras cosas, ajustes en las tasas contributivas. En la misiva, la Junta exhortó al gobernador a no firmar la pieza legislativa por entender que atenta contra la estabilidad fiscal de la isla.

Según el organismo, de convertirse en ley la pieza, se reducirían los ingresos del gobierno en unos $750 millones este año fiscal y en alrededor de $3,000 millones los próximos cinco años.

Pero Pierluisi destacó que el proyecto tiene “disposiciones que permiten que el gobierno ajuste el gasto si, por alguna casualidad, los recaudos no son suficientes para atender todo el gasto presupuestado”.

Además, recordó que la Ley Promesa permite ajustar gastos trimestralmente si los recaudos no dan para los gastos presupuestados.

“Todo eso, yo quiero que se discuta en este término de tiempo (30 días) para evitar que la Junta impugne la medida, para evitar que la Junta recurra al tribunal”, reconoció el mandatario.

Inclinado a firmar la medida

Pierluisi admitió, no obstante, que se ve “inclinado” a firmar el proyecto de ley, pero aclaró que “es importante que nosotros le demos toda la información relevante a la Junta, y que la Junta no esté litigando este asunto, que sería algo desafortunado, conllevaría un gasto que no debemos estar incurriendo”.

“La meta nuestra es que la Junta permita que yo firme y que se implante, sujeto a unos acuerdos. Por ejemplo, yo estoy hablando de reducción de gastos. Si fuera necesario, podemos reducir gastos”, aseveró.

El proyecto 1839 fue aprobado el último día de la sesión ordinaria, el 14 de noviembre, con enmiendas a la versión que había presentado el primer ejecutivo, aunque mantiene algunas disposiciones de la propuesta original de La Fortaleza, como la reducción en las tasas de contribución sobre ingresos a individuos.

Entre otras cosas, uno de los cambios incluidos en el trámite legislativo fue la eliminación de la disposición que hubiera extendido beneficios contributivos como los que otorga la antigua Ley 22 –ahora parte de Ley 60 de 2019– a inversionistas puertorriqueños.

Otra de las modificaciones efectuadas por los legisladores fue el ajuste por costo de vida o inflación. La propuesta original establecía un ajuste fijo por costo de vida de 3.89% a base de la tasa de inflación registrada los primeros nueve meses del año contributivo y utilizando datos del Índice General de Precios al Consumidor del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH).

Tal y como está redactada la medida, el secretario de Hacienda, Francisco Parés, recomendó al gobernador firmarla.

Pierluisi también dijo que está en disposición de firmar el Proyecto de la Cámara 1470, que aumentaría de $170,000 a $190,000 los topes de precio en desarrollos de vivienda de interés social.

Aunque, igualmente, se trata de una medida impulsada por su administración, Pierluisi proponía, en la pieza original, que el tope subiera de $210,000 para casas de interés social, y hasta $250,000 para unidades en proyectos multifamiliares.

“Es un avance. Pensamos que se necesitaba... pensábamos que el aumento tenía que ser mayor. Esto, a base de unos estudios económicos que encomendó la Asociación de Constructores de Hogares, pero reconozco que es un avance”, opinó el gobernador.

También se mostró confiado en que la medida permitirá que algunos proyectos de construcción comiencen a moverse. “Con toda probabilidad, yo lo voy a firmar”, adelantó sobre esa medida.

Las expresiones de Pierluisi se produjeron, en un aparte con la prensa, luego de anunciar, junto a la secretaria de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar, la entrega de 56 vehículos para realizar diversas tareas en la agencia. La flota fue adquirida con $1.2 millones provistos por la dependencia pública y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.