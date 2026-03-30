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DRNA adquiere nuevo equipo marítimo para el rescate de bañistas en peligro de ahogarse

Se trata de siete drones, a un costo de $62,965, que facilitarían la vigilancia y la respuesta durante emergencias

30 de marzo de 2026 - 5:54 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los siete vehículos marítimos no tripulados o drones tuvieron un costo de $8,995 por unidad. (Xavier Araújo)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

Toa Baja - Justo cuando inicia el receso de Semana Santa, en el que miles de personas se trasladan a destinos costeros, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) anunció este lunes que adquirió siete vehículos marítimos no tripulados o drones para asistir en el rescate de personas que confronten problemas en el mar o se estén ahogando.

La compra de los drones fue posible mediante una asignación de $62,965 de la Oficina del Comisionado de Navegación, bajo directrices del secretario del DRNA, Waldemar Quiles, conforme a la Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico. Cada dron tuvo un costo de $8,995.

“Estos modelos que tenemos aquí pueden navegar hasta 15 millas por hora. Como ejemplo, quizás lo que a un nadador élite le tomará 60 segundos, a esta nave le toma 20 segundos. Tienen un alcance en el horizonte de hasta 800 metros, cuando normalmente, a 500 metros, ya usted, un jet ski, usted no lo divisa muy bien”, explicó el secretario del DRNA durante una conferencia de prensa en el Fuerte Amézquita en Isla de Cabra, Toa Baja.

“Ellos van 300 metros sobre la visibilidad en el horizonte. Tienen la capacidad de, si se viran, el operador lo puede enderezar. Si estás rescatando una persona y, por alguna razón, el operador no tiene visibilidad o el control remoto deja de funcionar, la persona que esté agarrándose del aparato puede manejarlo hasta la orilla. Tienen capacidad de cargar hasta 1,000 libras y, por cuestión de geometría de la nave, dos personas”, agregó el funcionario.

El Servicio Nacional de Meteorología alertó el domingo que el mar, sobre todo en la costa norte, y partes del este y oeste, no estará apoyo para bañistas debido a que se esperan corrientes peligrosas la mayor parte de la Semana Santa.

La compra de los drones fue posible mediante una asignación de $62,965 de la Oficina del Comisionado de Navegación, bajo directrices del secretario del DRNA, Waldemar Quiles.
La compra de los drones fue posible mediante una asignación de $62,965 de la Oficina del Comisionado de Navegación, bajo directrices del secretario del DRNA, Waldemar Quiles. (Xavier Araújo)

“En una emergencia acuática, el tiempo es determinante. Hay situaciones donde los minutos o, incluso, segundos pueden marcar la diferencia entre un rescate y una tragedia. Puerto Rico ha enfrentado recientemente incidentes que nos obligan a actuar con mayor rapidez, preparación y responsabilidad”, afirmó, en la rueda de prensa, la secretaria de Estado, Rosachely Rivera Santana, en representación de la gobernadora Jenniffer González, quien no pudo estar presente.

Rivera Santana precisó que, de acuerdo con el Instituto de Ciencias Forenses, desde el 1 de enero hasta la fecha, se han registrado 16 ahogamientos en Puerto Rico, todos en playas. Solo en 2025, hubo 44 ahogamientos, 39 hombres y cinco mujeres, se informó.

“Esa realidad no se puede ignorar y requiere acción”, recalcó Rivera Santana.

El secretario del DRNA precisó que los drones serán ubicados en el balneario La Monserrate, en Luquillo, por ser “el más grande y donde va más gente”, además de los balnearios en Dorado, Guánica y Vega Alta, y se distribuirán también entre el Cuerpo de Vigilantes del DRNA que patrulla las playas.

El equipo será manejado por miembros del Cuerpo de Vigilantes y salvavidas, expresó el secretario.

Cuestionado por El Nuevo Día sobre qué se haría con otras áreas que frecuentan los bañistas pero no son balnearios, como pozas y playuelas, el secretario del DRNA respondió que “el equipo, ciertamente, es limitado” y lo ubicaron en “áreas de mayor concentración de bañistas”.

La directora ejecutiva de la Compañía de Turismo, Willianette Robles Cancel, indicó, en tanto, que como parte de un esfuerzo conjunto para complementar el nuevo equipo, se ha “reforzado la estrategia de orientación al público, rotulación de playas y monitoreo de condiciones marítimas”.

“Como parte de este compromiso, hemos invertido sobre $300,000 en el desarrollo y ejecución de esta iniciativa, la cual ha alcanzado sobre 44.7 millones de impresiones y más de dos millones de usuarios a través de sus esfuerzos de orientación y concientización. Además, profesionales como la meteoróloga Ada Monzón forman parte de este esfuerzo, aportando información valiosa para educar al público”, indicó Robles Cancel.

iconReferencia
“Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico”
Por: Gobierno de Puerto Rico
Tags
Playas de Puerto RicoDRNACompañía de Turismo de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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