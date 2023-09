Los más de $400,000 en alimentos congelados dañados en un almacén del Departamento de Educación (DE), en Ponce, aún no han sido decomisados, en espera del visto bueno de la compañía aseguradora que, mientras la agencia conduce una pesquisa, no ha autorizado su disposición, informó la directora de la Autoridad Escolar de Alimentos, Franchesca Reyes.

Los alimentos permanecen en el congelador del almacén de Ponce, lo que ha requerido que el DE altere el funcionamiento ordinario de esa área para movilizar alimentos congelados desde los almacenes de Mayagüez, Arecibo y Caguas, y así proveer comida a estudiantes de 148 escuelas de la región sur que reciben estos suministros del almacén ubicado en la Ciudad Señorial.

“El decomiso no se ha realizado. Estamos esperando que la compañía aseguradora dé el visto bueno para realizar el proceso. Estamos esperando que la compañía aseguradora termine su proceso, y entonces, pueda autorizar la disposición”, explicó Reyes, en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

“Definitivamente, sí cambia la operación ordinaria (de los almacenes) porque los alimentos saldrían del almacén de Ponce, y ahora están saliendo desde estos otros almacenes, únicamente los alimentos congelados de procedencia federal que se sirven en nuestros menús”, abundó. No especificó el costo que acarrea esa movilización.

A mediados de julio, el congelador del almacén de Ponce se averió en circunstancias que aún están bajo investigación y que involucran al exjefe del Almacén de Alimentos y Equipo de esa región Luis Morales Vélez.

El funcionario, tres semanas antes del incidente, había sido destituido del cargo por el exsecretario Eliezer Ramos Parés, luego de una pesquisa sobre una serie de irregularidades en el manejo del inventario y personal del almacén.

Pese a la carta de despido de Ramos Parés -con fecha del 30 de junio- el sujeto continuó laborando en el lugar días después.

Morales Vélez ya no es empleado de Educación, confirmó la agencia. Hay una pesquisa en curso sobre lo sucedido en el almacén y, por ello, argumentó Reyes, no podía dar algunos detalles, como, por ejemplo, qué han manifestado las autoridades federales sobre la pérdida de los alimentos.

Cómo va la investigación

Aunque la investigación del DE es en la esfera estatal, interviene el Departamento de Agricultura federal (USDA, en inglés). Reyes confirmó que los alimentos que se perdieron, que no quiso precisar, fueron provistos por el gobierno federal.

“La Autoridad Escolar de Alimentos ha seguido el protocolo, el procedimiento establecido, para atender estas situaciones, y todas las agencias federales concernientes tienen conocimiento de la situación y el estatus en que nos encontramos”, enfatizó.

Sobre la pesquisa que conduce el DE, la funcionaria se limitó a decir que está “en proceso” y en manos de la División Legal de la agencia.

“Estamos trabajando y atendiendo responsablemente esta situación. Hemos sido bien responsables, y los servicios de alimentos para los niños de la región educativa de Ponce no se han visto afectados. Están recibiendo el mismo alimento que están recibiendo otras regiones porque se tomaron las medidas para que no hubiera ni siquiera que sustituir el alimento que hay pendiente de decomisar”, precisó.

El Departamento de Educación tiene almacenes de alimentos en Mayagüez, Caguas, Arecibo, Bayamón y Canóvanas, precisó Reyes, quien dijo que cada uno tiene una nevera y congelador industrial. En Ponce, no se está utilizando el congelador industrial porque contiene los alimentos dañados.

Los pasos para el decomiso

Una vez la empresa aseguradora del DE -que la agencia no identificó, aunque se le solicitó el nombre- dé su aval, se procederá con el decomiso de los alimentos, que tiene un costo -establecido mediante protocolo- que puede variar a base del tiempo que demore el proceso y la cantidad de recipientes o tangones necesarios para disponer de los bienes, indicó la jefa de la Autoridad Escolar de Alimentos de Educación.

“Teniendo conocimiento del inventario que esta allí, entendemos que, en un día, se puede hacer. Cada tangón, aproximadamente -bajo contrato-, está en $200, así que, si se hace en un día, puede que (el decomiso saldría) en menos de $500. Ese es el costo de disponer de estos alimentos. Es un costo estimado”, afirmó.

Al peguntársele cómo se mantienen los alimentos en el congelador todavía, Reyes explicó que no están descompuestos, sino que el daño que sufrieron puede poner en riesgo a la comunidad escolar.

“Los alimentos no están dañados en el sentido como, quizás, la población entiende que hay gusanos o que están descompuestos, etcétera. Estos alimentos perdieron temperatura, y por el Departamento de Salud y el ‘food code’ (código de alimentos) de la Food and Nutrition Service (Servicio de Alimentos y Nutrición) se determina que, si un alimento pierde temperatura, entra en un período de riesgo con una temperatura de riesgo y recomiendan que no se ofrezca a los diferentes participantes”, expuso.

“Así que como medida (cautelar) o siguiendo estas instrucciones es que se determina que estos alimentos hay que decomisarlos”, abundó.

Respecto al decomiso, declaró que requiere la asistencia del Departamento de Salud “para que asigne un inspector que supervise el proceso de disposición de estos alimentos”.

“Una vez el inspector de Salud supervise, y en esa supervisión existe un conteo, un examen visual de temperatura, etcétera, tanto el inspector como un funcionario del Departamento de Educación acompaña el camión hasta el vertedero para que se certifique que, en efecto, el alimento fue dispuesto según estipulado y de acuerdo a las leyes y reglamentos aplicables”, puntualizó.