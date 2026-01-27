Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El Departamento de Salud declara epidemia por casos de influenza

Se registraron 3,131 nuevos casos en la segunda semana del 2026

27 de enero de 2026 - 2:28 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Víctor Ramos, secretario de Salud. (Suministrada)
Valeria María Torres Nieves
Por Valeria María Torres Nieves
Periodista de Noticiasvaleria.torres@gfrmedia.com

Luego de registrar 3,131 nuevos casos, del 11 al 17 de enero, el Departamento de Salud declaró este martes una epidemia por influenza.

RELACIONADAS

El secretario de Salud, Víctor Ramos, explicó que la decisión se tomó luego de cumplir con los criterios establecidos por los Centros de Diagnóstico y Tratamiento (CDC, en inglés), que incluyen seis semanas sobre el umbral epidémico, que el 40% de los casos de la temporada se haya dado en ese período y que los casos estén en todas las regiones en las que se divide la agencia.

“Ante esta declaración, reiteramos el llamado a la ciudadanía a tomar acción inmediata. La influenza puede ocasionar un cuadro de salud serio y complicado. La mejor defensa es la prevención, mediante la vacunación, las medidas de higiene y la responsabilidad de permanecer en casa cuando presenta síntomas. Vamos a seguir ampliando el acceso a la vacuna y reforzando la prevención en toda la isla”, expuso el pediatra en conferencia de prensa.

Durante la temporada, se han registrado un total de 42,183 casos, principalmente en pacientes pediátricos. Al momento del anuncio, se han registrado 128 muertes, de las que solo cinco personas estaban vacunadas.

En entrevista previa, Ramos indicó que, durante las pasadas semanas, habían comenzado la coordinación interagencial en preparación a la posible declaración, que estiman costaría cerca de $2.1 millones, de los cuales $1.2 millones provendrían de fondos federales que se pueden acceder una vez declarada la epidemia. Para el resto, la agencia trabaja junto a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

La gente no debe preocuparse, la gente debe ocuparse, irse a vacunar los que todavía no se han vacunado, cortar las cadenas de contagio no yendo enfermos a trabajar o estudiar. Esa es una manera de ocuparnos y cooperar con bajar estos números”, expresó Ramos el lunes, en entrevista telefónica.

Algunos de los principales síntomas de la influenza son: fiebre, escalofríos, tos, dolor de garganta, mucosidad nasal o nariz tapada, dolores musculares y corporales, dolores de cabeza y fatiga o cansancio.

Tags
InfluenzaDepartamento de Salud Víctor Ramos
ACERCA DEL AUTOR
Valeria María Torres Nieves
Valeria María Torres NievesArrow Icon
Valeria María Torres Nieves es una periodista feminista de Yauco, Puerto Rico. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico con una doble concentración en Periodismo y Relaciones Públicas. En sus...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 27 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: