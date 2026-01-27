El Departamento de Salud declara epidemia por casos de influenza

Luego de registrar 3,131 nuevos casos, del 11 al 17 de enero, el Departamento de Salud declaró este martes una epidemia por influenza.

El secretario de Salud, Víctor Ramos, explicó que la decisión se tomó luego de cumplir con los criterios establecidos por los Centros de Diagnóstico y Tratamiento (CDC, en inglés), que incluyen seis semanas sobre el umbral epidémico, que el 40% de los casos de la temporada se haya dado en ese período y que los casos estén en todas las regiones en las que se divide la agencia.

“Ante esta declaración, reiteramos el llamado a la ciudadanía a tomar acción inmediata. La influenza puede ocasionar un cuadro de salud serio y complicado. La mejor defensa es la prevención, mediante la vacunación, las medidas de higiene y la responsabilidad de permanecer en casa cuando presenta síntomas. Vamos a seguir ampliando el acceso a la vacuna y reforzando la prevención en toda la isla”, expuso el pediatra en conferencia de prensa.

Durante la temporada, se han registrado un total de 42,183 casos, principalmente en pacientes pediátricos. Al momento del anuncio, se han registrado 128 muertes, de las que solo cinco personas estaban vacunadas.

En entrevista previa, Ramos indicó que, durante las pasadas semanas, habían comenzado la coordinación interagencial en preparación a la posible declaración, que estiman costaría cerca de $2.1 millones, de los cuales $1.2 millones provendrían de fondos federales que se pueden acceder una vez declarada la epidemia. Para el resto, la agencia trabaja junto a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

“La gente no debe preocuparse, la gente debe ocuparse, irse a vacunar los que todavía no se han vacunado, cortar las cadenas de contagio no yendo enfermos a trabajar o estudiar. Esa es una manera de ocuparnos y cooperar con bajar estos números”, expresó Ramos el lunes, en entrevista telefónica.