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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Empleados públicos tendrán libre la Semana Santa con cargo a vacaciones

Los trabajadores podrá tomar los días de forma voluntaria

23 de marzo de 2026 - 3:18 PM

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La directriz de la mandataria fue plasmada en la Orden Ejecutiva 2026-14. (Foto Suministrada)
Valeria María Torres Nieves
Por Valeria María Torres Nieves
Periodista de Noticiasvaleria.torres@gfrmedia.com

Cayey - Los empleados públicos, que no presten servicios esenciales, podrán tomar voluntariamente la Semana Santa libre con cargo a vacaciones, informó este lunes la gobernadora Jenniffer González.

Los trabajadores gubernamentales podrán tomar las vacaciones desde el lunes, 30 de marzo, hasta el jueves, 2 de abril, puesto a que el Viernes Santo ya es un día feriado, establecido por la Ley 26-2017.

“Estamos dándole, excepto los servicios que sean esenciales, a todos los empleados públicos que voluntariamente quieran cargarse a vacaciones, del lunes 30 al jueves, 2 de abril. Esto es la Semana Mayor, para que todo el mundo lo pueda aprovechar en comunión con Dios, con su fe y pasarlo en familia. Para que puedan planificarse con tiempo”, expresó la primera ejecutiva, desde un conferencia de prensa en Cayey.

“Las operaciones del gobierno seguirán en funciones. Esto es voluntario para todos los servidores públicos que así quieran hacerlo”, añadió.

La directriz de la mandataria fue plasmada en la Orden Ejecutiva 2026-14.

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Jenniffer GonzálezEmpleados públicosSemana Santa
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Valeria María Torres Nieves
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Valeria María Torres Nieves es una periodista feminista de Yauco, Puerto Rico. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico con una doble concentración en Periodismo y Relaciones Públicas. En sus...
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