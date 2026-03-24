La Fortaleza aclara que los días libres en Semana Santa se toman de manera voluntaria

Los empleados públicos que no deseen cargar a su licencia de vacaciones los días de la Semana Santa –concedidos el lunes por la gobernadora Jenniffer González– pueden así solicitarlo en sus respectivas agencias, precisó este martes el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano.

“Hay varios convenios colectivos en diferentes agencias, en diferentes ramas de gobierno. Así que, en primer lugar, la orden ejecutiva (de González) es clara respecto a que la licencia se carga si el empleado desea solicitarla, y así lo dice la orden ejecutiva”, dijo Peña Payano, durante la sesión bisemanal “En Récord”, en La Fortaleza.

“Así que aquellos empleados que quieran tener su licencia, utilizar su licencia, que es un derecho que tienen para poder disfrutar de la Semana Mayor, así lo deben hacer, si lo entienden, y aquellos que no, pues, no deben tener ningún problema con ello”, agregó.

La gobernadora firmó la Orden Ejecutiva 2026-14 que les concede libre a los empleados públicos durante la Semana Santa, con cargo a la licencia de vacaciones.

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Se trata del lunes, 30 de marzo al jueves, 2 de abril, debido que el Viernes Santo ya es un día feriado, establecido por la Ley 26-2017.

En la sesión, se precisó que es una decisión voluntaria del empleado público, aunque no aplica a aquellos que presten servicios esenciales, quienes sí deben trabajar.