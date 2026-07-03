Encaminan apertura de al menos siete proyectos de vivienda asequible en Puerto Rico

En medio de los desafíos para conseguir un hogar propio en Puerto Rico, la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV) informó que se aprestan a inaugurar en los próximos meses, al menos, siete proyectos de vivienda que incorporarán sobre 800 residencias asequibles.

El director ejecutivo de la AFV, Ricardo Álvarez Barreto, reconoció el jueves la necesidad de vivienda, al mencionar como ejemplo que el proyecto de residencias asequibles Mirasol, en Yabucoa, que tendrá 149 unidades, tiene una lista de espera de cerca de 1,100 personas. En el caso del proyecto Ensueño, en Cupey, el listado es de casi 5,000.

Detalló que los próximos proyectos a inaugurarse son: Bahía Palmas en Cataño (104 unidades), Brisas de Arroyo (104 unidades), Brisas del Mar Village en Guayama (123 unidades), Vista del Norte en Guaynabo (102 unidades) y Jardines de Loíza (104 unidades). A estos, se suman dos proyectos de égidas: Casa Metropolitana en San Juan y Égida 837 en Guaynabo.

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Álvarez Barreto compartió la información en el marco de la entrega –el martes– de las primeras 15 viviendas del proyecto Mirasol, dirigido a familias con una composición de tres o más y con ingresos que no excedan de $28,000.

El pago por el alquiler de las propiedades entregadas es $533, precisó el funcionario. Cada hogar incluye placas solares y cisterna, y en el pago de la mensualidad se incluye el costo del servicio eléctrico. Además, de las 149 unidades, 23 fueron diseñadas y habilitadas para personas con discapacidad visual, auditiva y de movilidad.