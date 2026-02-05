Francisco Domenech afirma que exigencias de ley dificultan llenar vacantes en Junta de Gobierno de AEE
El secretario de la Gobernación asegura que están buscando candidatos para poder reactivar al organismo rector
5 de febrero de 2026 - 2:03 PM
Ante la paralización de los trabajos en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) por falta de cuórum para tomar decisiones, el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, indicó este jueves que la gobernadora Jenniffer González busca candidatos, pero argumentó que las exigencias de la ley orgánica de la corporación pública complica ese proceso.
“La gobernadora ha estado activamente, dentro de los parámetros de la ley de la Autoridad de Energía Eléctrica, identificando candidatos para que próximamente tengamos nuevos miembros y tengamos el cuórum, y eso estará sucediendo próximamente porque se han estado buscando los candidatos con la pericia que requiere estar en la Junta de Autoridad de Energía Eléctrica”, afirmó Domenech, en la conferencia de prensa bisemanal “En récord”.
Desde noviembre, la Junta de Gobierno de la AEE está inoperante ante la falta del cuórum mínimo para celebrar sus reuniones, lo que impide la evaluación y aprobación de contratos, entre ellos, más de una decena de nuevos acuerdos y enmiendas relacionadas con proyectos renovables y de almacenamiento de energía.
El cuerpo rector funciona -desde marzo de 2024- con solo cuatro de sus ocho sillas ocupadas, el mínimo requerido para reunirse en pleno y tomar decisiones. Pero, el 31 de octubre de 2025, renunció a la Junta su presidente, el director ejecutivo de la Oficina de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, Eduardo Soria Rivera, y también salió Memphis Cabán, quien ocupaba otro de los asientos que designa el gobernante de turno.
La gobernadora nombró al secretario de Transportación y Obras Públicas, Edwin González, para una de las vacantes, pero aún se necesita llenar otra para tener cuórum.
Cuestionado sobre este escenario, Domenech dijo que “la ley, particularmente, exige ciertos requisitos para los miembros de la Junta”. “Algunos de ellos tienen que ser ingenieros”, enfatizó.
“Además, otros tienen que ser ingenieros especializados en los temas eléctricos. Así que no hay... Es una cantidad más pequeña que se pueden identificar de candidatos cualificados que puedan precisamente evaluar correctamente esos proyectos de energía que están pendientes, pero eso ha sido algo que la gobernadora, este servidor y la AEE han estado trabajando día a día para que próximamente se pueda lograr el cuórum en la Junta y se puedan atender esos proyectos”, apuntó Domenech.
La ley orgánica de la AEE (Ley 83 de 1941) establece quiénes pueden integrar la Junta de Gobierno. Especifica que tendrá siete miembros y, de ellos, tres serán elegidos por el gobernador, y debe incluir un miembro que será independiente, con pericia en asuntos energéticos y no podrá ser empleado del gobierno.
Mientras persisten las vacantes, existen más de una decena de contrataciones y enmiendas a acuerdos existentes de fincas solares y baterías de almacenamiento a gran escala que están pendientes de ratificación de la Junta de Gobierno, mientras se acerca el plazo del 4 de julio que ha establecido la administración de Donald Trump para dar incentivos, como créditos contributivos, a desarrollos de este tipo que ya estén en construcción.
