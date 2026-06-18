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Francisco Domenech se dirige al país en medio de controversia y señalamientos ligados al DDEC

El secretario de la Gobernación hablará a las 11:30 a.m. por WIPR

18 de junio de 2026 - 11:24 AM

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El secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, negó las imputaciones del exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Sebastián Negron Reichard. (Xavier Araújo)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

En medio de una intensa controversia pública y política que se ha profundizado en los últimos días, el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, entró en una guerra abierta con el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard.

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En una entrevista televisada a las 11:30 a.m. de este jueves a través del canal del gobierno, WIPR, el jefe de Gabinete justificó las razones por las cuales decidió actuar en este momento contra Negrón Reichard, en medio de señalamientos cruzados entre ambas partes sobre presuntas intervenciones indebidas.

Domenech -quien también es el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF)- presentó dos declaraciones juradas ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) y el Departamento de Justicia contra Negrón Reichard por supuestos actos de corrupción y conflictos de interés.

A la pregunta directa de por qué actuó ahora, sostuvo: “Hacer las cosas bien, hacer las cosas puntuales, hacerlas con evidencia y evidencia recopilada del Contralor de Puerto Rico, o sea los contratos firmados, de pedir certificaciones de OEG y esperar porque te entreguen esa evidencia toma tiempo”.

La intervención ocurre mientras continúa el impacto tras la denuncia que hizo el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, ante el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (FEI).

En ese documento, Negrón Reichard acusa al también director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), de presuntas irregularidades en procesos de contratación e intervenciones indebidas dentro del gobierno.

Domenech ha rechazado “categóricamente” esas imputaciones, asegurando que contienen “afirmaciones incorrectas” y una “versión distorsionada de los hechos”, y ha indicado que los señalamientos serán atendidos en los foros correspondientes.

El caso ha escalado en medio de un ambiente político ya tenso, marcado por investigaciones, señalamientos previos y controversias sobre posibles conflictos de interés atribuidos al funcionario más cercano de la gobernadora, Jenniffer González Colón.

En ese contexto, la transmisión de este miércoles en WIPR se anticipa como un mensaje clave, en momentos en que Domenech ha reiterado sus prioridades, mientras enfrenta cuestionamientos que se ventilan simultáneamente en la esfera política y mediática.

La controversia ya ha escalado más allá de las agencias locales. De hecho, el presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado estadounidense, el republicano Mike Lee (Utah), interrogó el miércoles a la gobernadora sobre el tema.

La silla para Francisco Domenech en el salón Leopoldo Figueroa Carreras.El secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, compareció este martes a una Comisión Total por el Senado.Varios cuestionamientos fueron dirigidos hacia la persona del secretario de Salud, doctor Víctor M. Ramos Otero.
1 / 20 | Interpelación en imágenes: así fue la Comisión Total del Senado a Francisco Domenech. La silla para Francisco Domenech en el salón Leopoldo Figueroa Carreras. - Xavier J. Araújo Berríos

Además, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, expresó que, si Domenech desea declarar sobre esquemas contrarios a la ley, puede hacerlo durante la investigación legislativa amparada en la recién aprobada Resolución del Senado 548.

“Si Francisco Domenech quiere declarar sobre esquemas contrarios a la ley puede hacerlo durante la investigación del Senado al amparo de la R del S 548. Pronto comenzaremos y podemos considerar tramitarle inmunidad a él o a quienes la pidan si confiesan sus delitos y producen resultados que erradiquen la corrupción”, indicó el líder senatorial en el tradicional “Buenos días, Puerto Rico” en sus redes sociales.

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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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