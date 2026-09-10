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Guardia Nacional ya ha usado más de la mitad de los $3.8 millones asignados para atender la sequía

El ayudante general aseguró que seguirán asistiendo en la emergencia “sin problema”

10 de septiembre de 2026 - 3:16 PM

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Carlos José Rivera Román, ayudante General de la Guardia Nacional, aseguró que continuarán ayudando a mitigar la sequía a través de Puerto Rico. (Ramon "Tonito" Zayas)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

La Guardia Nacional ya gastó “poco más de la mitad” de los $3.8 millones que se le asignaron para responder, por tres meses, al estado de emergencia por sequía decretado en julio por el Ejecutivo, reveló este jueves el ayudante general Carlos José Rivera Román.

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“Nosotros tenemos un presupuesto asignado de $3.8 millones, para cubrir de tres meses a tres meses y medio de operaciones. No se ha ido (completo). Yo le diría que, aproximadamente, (se ha gastado) poco más de la mitad”, dijo el coronel, a preguntas de la prensa, durante la conferencia bisemanal “En Récord”, en el palacio Rojo de La Fortaleza.

La Guardia Nacional fue activada por la gobernadora Jenniffer González, como parte de la emergencia por sequía que declaró mediante orden ejecutiva. Entre sus tareas, están el acarreo, transporte, almacenamiento y distribución de agua potable; la instalación, operación y mantenimiento de sistemas móviles de purificación y potabilización de agua; y la distribución de suministros y equipos relacionados, entre otras.

La activación formal fue el pasado 31 de julio. El 7 de agosto, el gobierno anunció un plan de racionamiento para sectores y barrios de San Juan, Loíza, Canóvanas, Las Piedras, Trujillo Alto, Juncos y Gurabo. Todos se sirven de la represa Carraízo. Ese racionamiento se puso en pausa el 2 de septiembre.

Rivera Román aseguró que, aunque el racionamiento se puso en pausa el 2 de septiembre, la Guardia Nacional sigue activa para atender la sequía, que afecta al 79.64% del territorio.

Trece de los 19 embalses monitoreados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) registraron descensos en sus niveles este martes. El embalse Cidra perdió dos centímetros desde el lunes y se ubicó en 400.10 metros.El embalse de Cidra abastece de agua potable al municipio y también a sectores de Aguas Buenas, Caguas y Cayey.
1 / 10 | Menos agua en Cidra: así luce el lago en medio de la sequía. Trece de los 19 embalses monitoreados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) registraron descensos en sus niveles este martes. - Suministrada

“Seguimos trabajando hoy en día. Y hago un breve recuento. Empezamos, la primera semana de junio de este año, acarreando agua. Al día de hoy, llevamos sobre 1.2 millones de galones de agua acarreados. Además, establecimos dos puntos de desalinización de agua y su subsiguiente purificación en agua potable. Tenemos un punto en Canóvanas y otro, en el Parque Central en San Juan, donde ya hemos purificado sobre 600,000 galones de agua. Sí, estamos en servicio. Seguimos en servicio y vamos a estar en servicio hasta que sea necesario”, puntualizó.

Aumento en fuegos forestales

En la misma conferencia, el comisionado del Negociado del Cuerpo de Bomberos, Josué Iván Piñeiro Torres, indicó, por su parte, que ya hay un aumento de 1,300 en la cantidad de fuegos forestales reportados en la isla respecto a las estadísticas totales de 2025.

Precisó que, el año pasado, hubo 1,540 incendios forestales y, en lo que va de 2026, se han registrado 2,840.

“Ha sido una temporada atípica. Hasta el momento, no hemos tenido problema para extinguir estos incendios. Ya hemos activado la Guardia Nacional tres veces, que también nos ha dado la mano en cuanto a esto, pero, en cuestión de abastecimiento de agua, no hemos tenido problema”, sostuvo Piñeiro Torres.

En la conferencia, también estuvieron presentes los bomberos Néstor Alonso y José Nieves, quienes, hace 25 años, viajaron a Nueva York para asistir en el rescate de las víctimas del ataque terroristas del 11 de septiembre del 2001, en las Torres Gemelas.

“En ese momento, asistieron 15 rescatistas bomberos de Puerto Rico”, destacó Piñeiro Torres.

Adelantó que mañana, viernes, a las 8:49 a.m., todas las estaciones de bomberos sacarán sus vehículos oficiales y harán sonar sus alarmas o sirenas para recordar a las víctimas del ataque.

Tags
Bomberos de Puerto RicoGuardia NacionalSequíaIncendios forestalesagua potable
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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