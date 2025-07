Aunque el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) no precisó el nivel de ausentismo este viernes, la Alianza Correccional Unida (ACU) estimó que entre el 70% a 80% de los guardias correccionales no se reportaron a sus puestos de trabajo en las cárceles del país, mientras esperan se les paguen las horas extra y se honre un alza salarial aprobada en 2022.

“Sigamos en pie de lucha. Pero, según lo que establece la ley y que independientemente este movimiento no haya sido convocado por el sindicato, nosotros vamos a estar defendiendo de que el patrono no tome ningún tipo de represalia con los compañeros que se ausentaron por enfermedad y que no se tome ningún tipo de represalia con los compañeros de las unidades especiales porque no se quieren presentar a trabajar en su día libre”, enfatizó.