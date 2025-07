“Tenemos alrededor del 70% de los vigilantes reportándose a trabajar. Así que ha sido un gran logro porque, aunque la otra vez (4 de julio) no fue tan fuerte (el ausentismo), fue más fuerte en esta ocasión; hemos podido cumplir con el trabajo” , expresó el titular del DRNA en entrevista telefónica, aunque no precisó el número de ausencias en el feriado previo.

“Se asignaron recursos de otras áreas y coordinamos con FURA (Fuerzas Unidas de Rápida Acción de la Policía) para poder patrullar con ellos y cubrir las áreas donde no teníamos personal” , añadió Quiles Pérez.

El Nuevo Día contactó a Marcos Pagán , presidente de la Local 3647 de Servidores Públicos Unidos , sindicato que representa a los vigilantes del DRNA, para constatar la asistencia este 25 de julio, pero no obtuvo respuesta de inmediato. El gremio se desligó del llamado a ausentarse por el “green flu”, a modo de protesta, que ocurrió el 4 de julio.

Sobre la asistencia prevista para el resto del fin de semana largo, Quiles Pérez reconoció que no será perfecta.

El jefe del DRNA agradeció a los oficiales que, dijo, “escucharon el pedido de confianza y de paciencia” para conseguir el aumento salarial que no han recibido en 14 años.

En entrevista previa, el funcionario indicó que, desde febrero, ha hecho trámites para que se aprueben los fondos para el alza salarial. Esa gestión, alegó, no la hizo la pasada administración de la exsecretaria Anaís Rodríguez Vega .

“Hay un trato, el dinero va a llegar. Ciertamente, si hay ‘green flu’ o no hay ‘green flu’ (ausentismo a modo de protesta), el dinero va a llegar. Eso es así. Las presiones no van a cambiar la realidad del trámite burocrático que no se hizo cuando se tenía que hacer. Yo asumo la responsabilidad como jefe de la agencia, y estoy trabajando para que ese aumento les llegue a mis compañeros vigilantes”, expresó Quiles Pérez en una entrevista publicada esta semana.