Inician obras en 19 deslizamientos de Corozal que no se atendían desde el huracán María

Corozal - Con una inversión federal de $8.9 millones, las obras para atender 19 deslizamientos en la carretera PR-803, en este pueblo montañoso, comenzaron este viernes, a más de ocho años del huracán María.

“Con este proyecto, reducimos los riesgos de derrumbes y optimizamos la movilidad en la región. No podemos esperar otro derrumbe para meterle mano a los problemas”, destacó la gobernadora Jenniffer González Colón, al plantear que la Ley 97 de 2025 –que faculta a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) para llevar a cabo expropiaciones forzosas en proyectos viales– permitió agilizar los trabajos para adquirir los terrenos circundantes a las vías afectadas.

En la zona impactada por la construcción de la ACT, que se extenderá desde el kilómetro 0.3 al 8.0 de la PR-803, viven sobre 2,275 familias en los barrios Palmarejo y Palos Blancos.

La mandataria explicó que este es un proyecto “multidesastre”, porque abarca la obligación de fondos por los desastres de los huracanes Irma y María, en 2017, y Fiona, en 2022. La asignación de $8,925,725 proviene de financiación federal de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) y un pareo del 10% mediante fondos CDBG-DR.

Según González Colón, la Ley 97 permitió agilizar el proceso de expropiaciones de “pedazos de propiedades”, optimizando así la gestión de fondos estatales y federales en reconstrucción y mantenimiento vial.

“Si hay un deslizamiento como este, se puede impactar más de una propiedad. Para poder pasar maquinarias, hay que impactar terreno estatal y de la propiedad privada. El gobierno de Puerto Rico no puede invertir hasta que no es el dueño de la propiedad, por lo que tuvimos que enmendar la (Ley 74 de 1965)”, detalló.

Las obras en Corozal incluyen la construcción de muros de gaviones y muros de gravedad, la restauración de taludes, repavimentación, mejoras al drenaje pluvial, relocalización de utilidades y la instalación de dispositivos de seguridad vial.

La gobernadora agradeció la ayuda que brindó el residente Israel Caldero para contactar a los vecinos y agilizar el proceso de adquisiciones de terrenos.

“Si usted (Caldero) no hubiera ayudado al municipio o al DTOP (Departamento de Transportación y Obras Públicas), hubiera sido imposible identificar los vecinos para adquirir los terrenos. Es un trabajo de la comunidad”, reconoció la primera ejecutiva.

El vecino exhortó al gobierno a evaluar bien los contratistas para futuras emergencias, ya que durante el huracán María estuvieron “más de dos meses y medio” incomunicados porque la compañía no pudo abrir camino en su barrio tras los deslizamientos, pues “no tenían equipo ni empleados”.

“Por aquí, pasan camiones grandes con mercancía para Barranquitas, Orocovis, Naranjito y Aibonito. (…) De noche, esto es oscuro. La carretera ya se fue; aquí no tenemos carreteras. Estamos pasando por la vía verde que la han ido asfaltando. Corren riesgo los que pasan por aquí”, comentó Caldero.

El alcalde de Corozal, Luis “Luiggi” García Rolón, sostuvo que no fue hasta mayo de este año –cuando funcionarios de la administración de González Colón visitaron varios municipios afectados por fuertes lluvias– que vio un “progreso significativo” para atender la necesidad de adquirir terrenos y comenzar la reconstrucción vial.

Al destacar que la construcción en los ocho kilómetros debe culminar en el verano de 2028, el secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, recomendó a los conductores y vecinos de la zona mantenerse atentos a las páginas municipales y de la agencia para las indicaciones de manejo de tránsito cuando las vías impactadas sean cerradas.