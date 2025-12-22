Jenniffer González concede dos días de enero a los empleados públicos

Los empleados públicos de la Rama Ejecutiva tendrán libres con cargos a vacaciones los días 2 y 5 de enero de 2026 luego de que la gobernadora Jenniffer González Colón firmara una orden ejecutiva en la tarde del lunes.

Según la Orden Ejecutiva 2025-58, ambos días serán con cargo a la licencia de vacaciones para todos los servidores públicos.

Mientras, el Día de Año Nuevo, jueves, 1 de enero de 2026, y el Día de Reyes, martes, 6 de enero de 2026, son feriados sin cargo a licencia alguna para los servidores públicos de las agencias del Gobierno de Puerto Rico.

En la Orden Ejecutiva 2025-054, la gobernadora ya había concedido el 24 de diciembre libre con cargo a vacaciones; el jueves 25 de diciembre Día de Navidad es feriado; y el viernes, 26 de diciembre será concedido libre sin cargo vacaciones.

Para el día de despedida de año, miércoles, 31 de diciembre, la gobernadora determinó que los empleados públicos trabajarán hasta el mediodía y el resto de ese día será libre sin cargo a vacaciones.

“Esta Administración reconoce la importancia de propiciar que, con motivo de las festividades de Año Nuevo y del Día de Reyes, los servidores públicos dispongan de tiempo adecuado para compartir en familia y disfrutar de un merecido descanso, sin que ello menoscabe la continuidad y la prestación de los servicios esenciales del Gobierno de Puerto Rico”, lee la medida.

Las agencias deberán hacer sus planes de trabajo para seguir asegurando los servicios esenciales para la ciudadanía.

Por otra parte, González también firmó la Orden Ejecutiva 2025-56 que extiende hasta el 30 de junio de 2026 el término para que empleados de las agencias del Gobierno de Puerto Rico puedan utilizar sus horas de vacaciones acumuladas por emergencias o horas de enfermedad acumuladas en exceso.

Esta disposición será aplicable a todos los empleados, independientemente de su clasificación o estatus.