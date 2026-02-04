Jenniffer González hace 13 designaciones a fiscalías, judicatura y juntas

La gobernadora Jenniffer González anunció el miércoles, 13 nombramientos, entre ellos, los de cuatro fiscales auxiliares y varias nominaciones a juntas directivas y examinadoras.

Para el cargo de fiscal auxiliar II, González remitió al Senado a Jennifer Ortiz Rivera y Amed Rivera Millán, así como a José Olivo Otero y Teishlynd Rodríguez Wiscovitch al puesto de fiscal auxiliar I. También en el Departamento de Justicia, designó como procuradora de Asuntos de Menores a Marilisa Jiménez Serrano.

Entre los anuncios, González también incluyó a la licenciada Michelle Pérez Maldonado, nominada como jueza municipal.

Mientras, la primera ejecutiva renominó al exsecretario de Educación Edward Moreno a la Junta de Instituciones Postsecundarias. Para la Comisión de Practicaje, se designó a Eduardo Morales Monsanto.

De acuerdo con el comunicado de prensa, el único nombramiento que requerirá el aval tanto del Senado como de la Cámara de Representantes es el de Eric Pérez Rivera, nominado a la Junta de Directores de la Corporación para la Promoción de Puerto Rico como Destino, mejor conocido en inglés como el DMO.

