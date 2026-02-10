Jenniffer González insiste en que logrará la salida de la Junta de Supervisión Fiscal

La gobernadora Jenniffer González defendió este martes lo que catalogó son las prácticas de “transparencia” y “buena administración” de su gobierno que han permitido que opere con un presupuesto balanceado, a la vez que insistió en la necesidad de salir de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

De esta manera, González refutó expresiones del director ejecutivo de la JSF, Robert F. Mujica, quien sostuvo que Puerto Rico necesita afianzar un proceso presupuestario basado en proyecciones económicas transparentes y creíbles, como condición indispensable para fortalecer la confianza fiscal y, eventualmente, mejorar su crédito.

“¿Qué más transparencia y qué más confianza que tener por primera vez un presupuesto balanceado, certificado por la Junta? Ellos mismos me certificaron. Soy la primera gobernadora -en la historia de la Junta- en diez años que tiene un primer presupuesto balanceado y certificado por ellos, y así lo voy a terminar. De hecho, estamos trabajando para que este presupuesto (del próximo año fiscal) sea igual”, sostuvo la primera ejecutiva.

“El hecho de que yo no sobregiré en el pasado año y puedo tener unas economías, que son las que le voy a dar la gente con unos alivios, con unos cheques directos, el que hemos podido manejar la inversión, el que estamos haciendo los proyectos de construcción, aún cuando han habido aumentos de costos en muchas áreas... Significa buena administración”, agregó.

Como ejemplo, la gobernadora además destacó que el Departamento de Educación está próximo a alcanzar el 99% de cumplimiento con el plan de acciones correctivas establecido para dar paso a la salida del síndico que supervisa el uso de fondos federales.

En cambio, González cuestionó el costo que representa la JSF para el erario desde que fue impuesta, en 2016, mediante la ley federal Promesa.

“Mi meta es cumplir con los estados financieros auditados y con el presupuesto balanceado para también salir de la Junta. Eso va a ser bien transparente porque nos vamos a ahorrar millones y millones de dólares. La Junta al momento nos ha costado más de $1,000 millones en la historia. Y lo paga la gente”, puntualizó.

La gobernadora le ha atribuido a la JSF inmiscuirse en la política pública de Puerto Rico.

Las expresiones de Mujica se produjeron como parte del Simposio sobre Proyecciones Económicas de 2026, que se celebra en el Capitolio de Puerto Rico. Al encuentro acudieron líderes del sector público y privado para escuchar un análisis sobre la situación económica de Puerto Rico y Estados Unidos.

Mujica sostuvo este martes que el gobierno de Puerto Rico está institucionalizando la práctica de análisis de previsiones económicas como parte del cambio de un modelo de “presupuesto de crisis” hacia uno de “presupuesto institucional”.

Asimismo, alertó sobre el impacto fiscal de políticas públicas locales y federales.

“Puerto Rico enfrenta la posibilidad de una reducción estatutaria en los fondos federales para el programa Medicaid, a menos que el Congreso apruebe la extensión de los fondos actuales; vamos a trabajar mano a mano con el gobierno para asegurarnos de que eso no ocurra. A menos que estén adecuadamente diseñadas, cualquier reforma contributiva puede derivar en una reducción de los ingresos”, subrayó Mujica.