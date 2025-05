La mandataria expresó –mediante declaraciones escritas– que su decisión responde a los planteamientos del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz , de que Garffer no cumple con los criterios para ocupar el cargo público.

“El presidente del Senado ha informado públicamente que el general no cumple con los requisitos de residencia. Esto, a pesar de estar en la misma posición que el capitán Elmer Román, que fue confirmado a dicha posición en el año 2020” , dijo González.

“Sin embargo, y aunque discrepe, respeto la facultad constitucional del Senado de no avalar mis nombramientos. No sería justo exponer nuevamente a un nominado del calibre de Garffer a un proceso de confirmación ante el Senado sin oportunidad real. Ante esta difícil situación, he decido retirar el nombramiento del general Garffer y mantenerlo en su posición de secretario del Departamento de Seguridad Pública”, continuó.