YAUCO. - La matrícula de 92 estudiantes de la escuela elemental Benicia Vélez tendrá a partir del próximo lunes, 6 de marzo, su propio plantel -al menos, uno temporero, con salones prefabricados, construidos a base de acero con cubierta de zinc- a más de tres años de los sismos que destruyeron la planta física en enero de 2020.

De forma inmediata, esto significará que el estudiantado de kínder a quinto grado, ya no tendrá horario lectivo limitado, como había sido el caso hasta entonces al compartir plantel con la comunidad de la escuela Inés María Mendoza.

El gobernador Pedro Pierluisi participó, este miércoles, de la inauguración del edificio modular, que es el tercero de esta naturaleza completado por los desarrolladores contratados por la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) para servir al estudiantado desplazado por los sismos del sur.

Previamente, la empresa Lasalle Construction Group estuvo a cargo de la construcción de la escuela modular Agripina Seda, en Guánica, que se inauguró en enero de 2022.

La AFI adjudicó la construcción de cuatro escuelas prefabricadas a la empresa Caribe Tecno. La escuela Herminia Arzona, en Guayanilla, fue inaugurada en julio del año pasado.

Adicional a las tres escuelas modulares inauguradas, el director de la AFI, Eduardo Rivera Cruz, indicó que en mayo y julio se completará la construcción de las escuelas restantes en Peñuelas y Guánica.

Las cinco escuelas prefabricadas representaron un costo de $41.7 millones, mientras que una sexta escuela -la escuela superior ocupacional y técnica, en Yauco- construida en un trailer, costó otros $11.4 millones. Entre ambas modalidades temporeras, el gobierno dirigió $53.1 millones en fondos federales de FEMA y el Departamento de Educación federal.

“Lo que estamos buscando es que los estudiantes puedan tener estabilidad en lo que reconstruimos esas escuelas de daños mayores”, puntualizó el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés.

A preguntas de El Nuevo Día, Ramos Parés indicó que aun desconocen si reconstruirán la totalidad de las seis escuelas. “Hay escuelas que todavía están en negociaciones con FEMA para determinar su reconstrucción o si son reemplazos. Eso quizás nos limita a la hora de determinar si se van a reconstruir. Obviamente, hay escuelas que hemos decidido que no matter what (no importa qué) se va a terminar el proceso de recuperación de terremotos, como lo es la Escuela Ocupacional de Yauco, que alberga más de 1,000 estudiantes”, contestó el titular del Departamento de Educación.

Agregó que la Agripina Seda está en diseño, aun cuando las negociaciones con FEMA no han terminado.

Pierluisi puntualizó, por su parte, que los edificios modulares pueden estar en uso hasta más de 20 años, pues están construidos conforme a los códigos de construcción y son resistentes a sismos.

En el recorrido, participó también el alcalde de Yauco, Ángel Luis Otero.