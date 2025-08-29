Opinión
29 de agosto de 2025
87°lluvia ligera
NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Llega a La Parguera la maquinaria del DRNA para controlar la acumulación del sargazo

Los equipos de la agencia se han movido entre las costas este y sur para manejar los volúmenes del alga en descomposición

29 de agosto de 2025 - 12:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La sargacera del DRNA puede remover hasta 200 pies cúbicos de material vegetal en cada viaje. (Ramon "Tonito" Zayas)
Manuel Guillama Capella
Por Manuel Guillama Capella
Periodista de Noticiasmanuel.guillama@gfrmedia.com

Los operativos de remoción de sargazo del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) se trasladaron a la zona de La Parguera, en Lajas, confirmó el secretario Waldemar Quiles Pérez, quien se expresó confiado en que, próximamente, el volumen del alga acumulado en las costas del país comenzará a “mermar”.

RELACIONADAS

En entrevista con El Nuevo Día, Quiles Pérez indicó que la “sargacera” de la agencia se recibiría ayer mismo, jueves, en La Parguera, una vez se completaran labores de mantenimiento a los frenos del vehículo de arrastre que transporta la maquinaria.

Previo a dirigirse a La Parguera, la sargacera –una especie de “bulldozer” acuático que recoge el material vegetal en una canasta para removerla– hizo una parada en Salinas, donde se registraron acumulaciones “históricas” del alga en descomposición.

En Lajas, “el impacto del sargazo ha sido bastante grande”, describió Quiles Pérez.

Acceso exclusivo: así opera la “sargacera” acuática de Recursos Naturales en Las Croabas

Acceso exclusivo: así opera la “sargacera” acuática de Recursos Naturales en Las Croabas

En un día, la embarcación puede hacer hasta 16 “viajes”, lo que equivale a unos 3,200 pies cúbicos de sargazo.

Desde abril, Puerto Rico ha estado enfrentando la llegada de volúmenes sin precedentes de sargazo, como parte de una ola que ha impactado todo el Caribe. Más temprano en 2025, el Laboratorio de Oceanografía Óptica de la Universidad del Sur de Florida estimó que, a lo largo del año, en la región del Caribe oriental y el Atlántico occidental flotarían 37.5 millones de toneladas de sargazo.

Al momento de publicación, el DRNA no precisó cuánto sargazo había logrado remover las costas. Una sargacera puede cargar hasta 200 pies cúbicos del alga, lo que se traduce en 3,200 pies cúbicos si se realizan 16 “viajes” de remoción en un día.

Cerca el fin de la temporada

Quiles Pérez reconoció que la incorporación de una embarcación de la Autoridad de Puertos a la flota que el DRNA que se destinará a las gestiones de control de sargazo no se materializará hasta el año entrante, toda vez que continúa en reparaciones, a un costo que previamente se estimó en $160,000. Para el año que viene, el DRNA espera agregar otras ocho sargaceras –de tecnología más adecuada para trabajos en el mar– que se distribuirán por toda la isla.

Grandes concentraciones de sargazo comenzaron a llegar a la Laguna del Condado, en San Juan, durante el mes de mayo de 2025.Las macroalgas cubrieron parte de las orillas en la zona frecuentada por bañistas.El director ejecutivo del sistema de observación CARICOOS, Julio Morell, indicó que el impacto principal de esta materia es en el turismo, pues "las playas no lucen atractivas y el olor que emanan estos organismos puede ser fuerte”.
1 / 16 | Se tiñen de marrón las costas de Puerto Rico con la llegada de sargazo . Grandes concentraciones de sargazo comenzaron a llegar a la Laguna del Condado, en San Juan, durante el mes de mayo de 2025. - Carlos Giusti/Staff

“Ahora, se supone que está empezando a mermar (la acumulación de sargazo); entre finales de agosto y principios de septiembre, se supone que el sargazo empiece a desvanecerse y, eventualmente, deje de llegar a nuestras costas. Estamos a finales de la temporada”, comentó el titular.

“Ya todos los equipos que se van a comprar o arreglar son para la temporada que viene, incluyendo la de Puertos. Son trabajos mayores y todos estos equipos son complejos. No se arreglan en una o dos semanas”, subrayó.

