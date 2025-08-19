La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) entregó recientemente a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) un “plan consolidado” de las obras de reconstrucción que los operadores del sistema eléctrico consideran deben recibir atención prioritaria, ejercicio que resultó en que se descartaran, por ahora, más de 200 proyectos cuya formulación no había avanzado o, según el zar de Energía, Josué Colón, se consideraban de menor impacto a la confiabilidad del servicio.