Más de 200 proyectos descartados: AEE entrega a FEMA plan de obras energéticas prioritarias
Los ajustes mayores en el plan consolidado se centraron en el área de transmisión y distribución que administra LUMA Energy
19 de agosto de 2025 - 11:10 PM
La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) entregó recientemente a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) un “plan consolidado” de las obras de reconstrucción que los operadores del sistema eléctrico consideran deben recibir atención prioritaria, ejercicio que resultó en que se descartaran, por ahora, más de 200 proyectos cuya formulación no había avanzado o, según el zar de Energía, Josué Colón, se consideraban de menor impacto a la confiabilidad del servicio.
