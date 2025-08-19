Opinión
Suscriptores
19 de agosto de 2025
82°ligeramente nublado
NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:Más de 200 proyectos descartados: AEE entrega a FEMA plan de obras energéticas prioritarias

Los ajustes mayores en el plan consolidado se centraron en el área de transmisión y distribución que administra LUMA Energy

19 de agosto de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Mientras que apenas hubo ajustes al listado de proyectos de generación, al sector de transmisión y distribución se le redujeron las iniciativas pendientes de más de 300 a 99. (Carlos Giusti)
Manuel Guillama Capella
Por Manuel Guillama Capella
Periodista de Noticiasmanuel.guillama@gfrmedia.com

La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) entregó recientemente a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) un “plan consolidado” de las obras de reconstrucción que los operadores del sistema eléctrico consideran deben recibir atención prioritaria, ejercicio que resultó en que se descartaran, por ahora, más de 200 proyectos cuya formulación no había avanzado o, según el zar de Energía, Josué Colón, se consideraban de menor impacto a la confiabilidad del servicio.

