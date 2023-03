El alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, negó este domingo que la renuncia del ex vicealcalde capitalino Alberto Escudero, en septiembre pasado, esté relacionada al caso de corrupción por el cual el exalcalde de Guaynabo Ángel Pérez enfrenta un juicio en el tribunal federal.

“No, en lo absoluto”, respondió el ejecutivo municipal al ser cuestionado por El Nuevo Día. El pasado lunes, durante el proceso de selección de los 12 miembros del jurado que analizará la evidencia y escuchará los testimonios en el juicio contra Pérez, la fiscalía federal compartió los nombres de personas que podrían ser mencionados en el caso. Esa lista incluyó potenciales testigos en el caso, como el exalcalde de Cataño Félix “el Cano” Delgado Montalvo, quien testificó el viernes.

“Lo que salió la semana pasada es que su nombre podría ser mencionado, no apareció en ninguna lista de testigos, porque yo inmediatamente indagué”, sostuvo Romero Lugo. “La renuncia del señor Alberto Escudero como vicealcalde era un tema que habíamos discutido desde el primer año, el señor Escudero es un empresario, inicialmente el compromiso que tenía conmigo era permanecer el primer año de nuestra administración, es una persona a quien yo respecto y conozco sobre todo su integridad y la corrección en sus actos”, apuntó.

El alcalde de San Juan indicó en septiembre de 2022 que la renuncia de Escudero a su cargo fue “por razones estrictamente profesionales”, una afirmación que reiteró hoy.

“Él se quedó un tiempo adicional, hasta septiembre (de 2022), para esperar a que se culminara lo que fuese nuestro primer presupuesto y fuera de eso, fue una renuncia por razones estrictamente profesionales, de unos negocios familiares que él está manejando”, manifestó durante una conferencia de prensa en la que anunció una inversión millonaria en equipos especializados, materiales y vehículos para la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres.

Escudero Morales fue director de la Autoridad de los Puertos y luego dirigió la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) durante la administración del exgobernador Luis Fortuño. No obstante, Escudero Morales ocupó el cargo por apenas tres días y se vio obligado a renunciar al no poder ofrecer explicaciones a la Junta de Gobierno de la corporación pública por qué no pagó $1,651 por el uso indebido de energía eléctrica en una residencia de su propiedad, en donde se encontró un dispositivo para robar la electricidad conocido como un “pillo”.

Al momento de contratarlo para el cargo de vicealcalde, Romero Lugo atribuyó la situación que enfrentó el exfuncionario a “un juicio más mediático que otra cosa” y rechazó que el suceso lo descalificara para ser el segundo al mando en la casa alcaldía de la capital.