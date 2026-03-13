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OGP transfiere $1.65 millones a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres para servicios a víctimas de violencia

Los fondos tienen una extensión presupuestaria hasta el 31 de diciembre

13 de marzo de 2026 - 10:55 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Logo de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. (Enrique Muchacho)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La gobernadora Jenniffer González y el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Orlando Rivera Berríos, anunciaron este viernes la aprobación de una transferencia interagencial de $1.65 millones a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), con el objetivo de garantizar la continuidad de servicios esenciales dirigidos a víctimas de violencia de género en Puerto Rico.

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Mediante comunicado de prensa, se informó que esta gestión forma parte de los esfuerzos de la administración para garantizar que las mujeres tengan acceso a recursos, apoyo y protección, particularmente en situaciones de vulnerabilidad. De igual manera, para continuar desarrollando proyectos e iniciativas que sigan abriendo camino y creando oportunidades para la mujer.

“En la OGP, trabajamos de la mano con las demás agencias para fortalecer los servicios que le ofrecen a la ciudadanía. Mediante esta transferencia de fondos, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres podrá continuar fortaleciendo los servicios de apoyo y las iniciativas dirigidas a mujeres que enfrentan situaciones de violencia de género, así como apoyar programas y organizaciones que trabajan directamente con esta población”, dijo Rivera Berríos.

Agregó que los fondos tienen una extensión presupuestaria hasta el 31 de diciembre, lo que permitirá dar continuidad a los programas y servicios esenciales dirigidos a las víctimas y costos administrativos asociados a estos servicios, respaldar campañas educativas, ofrecer apoyo a albergues y organizaciones sin fines de lucro, así como a la implantación de legislación relacionada con la violencia de género.

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Jenniffer GonzálezOficina de la Procuradora de las MujeresOficina de Gerencia y PresupuestoMujerViolencia doméstica
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