OGP transfiere $1.65 millones a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres para servicios a víctimas de violencia

La gobernadora Jenniffer González y el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Orlando Rivera Berríos, anunciaron este viernes la aprobación de una transferencia interagencial de $1.65 millones a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), con el objetivo de garantizar la continuidad de servicios esenciales dirigidos a víctimas de violencia de género en Puerto Rico.

Mediante comunicado de prensa, se informó que esta gestión forma parte de los esfuerzos de la administración para garantizar que las mujeres tengan acceso a recursos, apoyo y protección, particularmente en situaciones de vulnerabilidad. De igual manera, para continuar desarrollando proyectos e iniciativas que sigan abriendo camino y creando oportunidades para la mujer.

“En la OGP, trabajamos de la mano con las demás agencias para fortalecer los servicios que le ofrecen a la ciudadanía. Mediante esta transferencia de fondos, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres podrá continuar fortaleciendo los servicios de apoyo y las iniciativas dirigidas a mujeres que enfrentan situaciones de violencia de género, así como apoyar programas y organizaciones que trabajan directamente con esta población”, dijo Rivera Berríos.

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