Pablo José Hernández solicita se retire el nombramiento de Arthur Garffer como secretario de Estado

El también presidente del Partido Popular Democrático (PPD) indicó que la designación del general de brigada, que actualmente es secretario del Departamento de Seguridad Pública , no cumple con los requisitos para tomar las riendas del Departamento de Estado .

“La gobernadora debe retirar el nombramiento de Arthur Garffer porque no cumple con el requisito constitucional de residencia para ocupar la Secretaría de Estado”, sostuvo Hernández, en declaraciones escritas.

Rivera Schatz dijo, durante la sesión legislativa del lunes, que le cursó una comunicación a Garffer para que entregue al Senado copia de los expedientes militares y financieros que permitirían confirmar su lugar de residencia por los pasados cinco años. Hasta tanto no se reciba toda esa información y no se despejen todas las dudas, no atenderán la designación, confirmó Rivera Schatz temprano.