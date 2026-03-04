Paralizado el traspaso de las funciones de compras de Educación a la Administración de Servicios Generales

Una carta circular que permitiría el traspaso de funciones de la Oficina de Compras del Departamento de Educación a la Administración de Servicios Generales (ASG) quedó sin efecto, por directriz del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech.

Ante esto, Educación continuará, al menos hasta junio de 2026, manejando sus propias transacciones de compras, sin unirse por completo al sistema centralizado de compras del gobierno creado por virtud de la Ley 73 de la ASG de 2019.

La administradora de la ASG, Karla Mercado Rivera, informó este miércoles que la determinación se tomó ante el posible impacto que tendría el traslado de funciones sobre el cumplimiento que Educación ha alcanzado con el plan de acciones correctivas acordado por el gobierno federal.

“El secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, ha decidido dejar sin efecto la carta circular amparada en la orden ejecutiva de la honorable gobernadora Jennifer González Colón, por entender que podría retrasar la salida del síndico”, señaló Mercado Rivera, en declaraciones escritas.

Una petición de entrevista a Domenech no fue respondida al momento de publicación.

La Ley 73 de la ASG de 2019 establece un sistema centralizado de compras para todas las agencias. Educación ha recibido, mediante órdenes ejecutivas, extensiones desde 2021 para posponer el cumplimiento con la ley, amparado en la complejidad administrativa de la agencia y la existencia de un síndico que monitorea el uso de fondos federales.

Mercado Rivera, en entrevista con El Nuevo Día el martes, indicó que la gobernadora emitió, el año pasado, una orden ejecutiva que extiende la dispensa para Educación hasta junio de 2026.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF), en una carta con fecha del 27 de febrero, dio el visto bueno al borrador de una carta circular de la ASG que establecía el proceso de transición para mover las funciones de Educación a la corporación pública. Una portavoz del ente fiscal indicó que la labor de la JSF no se afecta con la determinación del gobierno central de dejar sin efecto la carta circular.

La ASG emitió la Carta Circular Número 2025-03 el martes y establece, entre otros puntos, que el plan de transición se ejecutaría entre el 3 de marzo y el 7 de julio de 2026. La transición implicaría cambios de ubicación de trabajo para el personal de la Oficina de Compras que laboran en el nivel central de Educación, pero no los que trabajan en las siete Oficinas Regionales Educativas.

“El personal trasladado de la Oficina de Compras del Departamento de Educación continuará utilizando el Sistema de Información Financiero del Departamento de Educación (Sifde) como la plataforma principal para la ejecución y gestión de los procesos de compra, asegurando la uniformidad, centralización y cumplimiento con las disposiciones legales y reglamentarias previamente mencionadas. Posteriormente, la ASG iniciará un proceso de transición a la plataforma autorizada”, lee la carta circular, que ahora no está en efecto, de la cual El Nuevo Día obtuvo copia.

De inmediato, no fue posible obtener una reacción de Educación. El secretario Eliezer Ramos Parés manifestó el martes que tenía “muchas preocupaciones” con la transición, ante el trastoque que puede generar en las transacciones de las que depende el sistema escolar, en el cumplimiento que la agencia ha logrado con requisitos del gobierno federal y en la implantación de la plataforma centralizada de contabilidad financiera del gobierno estatal.

Asimismo, Ramos Parés resaltó que, en 2022, el Departamento de Educación federal se opuso a la trasferencia de facultades a la ASG ante los “requisitos únicos” que tiene la agencia educativa, según una carta enviada en mayo de ese año.

“Reconocemos que existe legislación que es política pública hoy, que centraliza todos los procesos de compra a través de la Administración de Servicios Generales. Hablaremos sobre todas estas preocupaciones (que están) en la mesa, tanto con la administradora (de la ASG) como con gobernación”, expuso.

Mercado Rivera sostuvo, por su parte, que en la ASG están “muy orgullosos y contentos” del trabajo que han realizado junto a Educación.

“Aunque es un mandato de ley entendemos las preocupaciones que puedan surgir en cuanto a una transición que busca garantizar llevar los avances y transparencias que se han tenido en las contrataciones lideradas por la ASG. Estoy segura que continuaremos apoyando y respaldando el principio universal de que los fondos públicos se utilicen de manera correcta para rendirle cuentas a la gente como ha sido el mandato de la gobernadora”, indicó la administradora.

Educación se ha ido integrando al sistema centralizado hace varios años y la ASG ha estado a cargo de múltiples subastas, como los procesos conjuntos con el Departamento de Agricultura para comedores escolares, y pronto lanzarán una subasta para los servicios de transportación escolar, indicó Mercado Rivera. El año pasado, la agencia completó la integración para utilizar el Registro Único de Licitadores de la ASG al emitir procesos competitivos de compras, como subastas.

El secretario detalló que Educación ya ha establecido sistemas tecnológicos internos y mecanismos para agilizar la adquisición de bienes y la entrega a escuelas u oficinas. Destacó, además, que equipos del Departamento de Hacienda laboran en Educación, pues están “sirviendo de modelo de implementación” de la plataforma gubernamental conocida como Enterprise Resource Planning, que consolida sistemas de finanzas, contabilidad y recursos humanos, entre otros.