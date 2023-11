Pese a las objeciones reiteradas de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el gobernador Pedro Pierluisi insistió este miércoles en su interés de convertir en ley el proyecto que viabilizaría cambios en el sistema contributivo, y rechazó la posibilidad de presentar una nueva medida con un objetivo similar.

“Sí, reconozco que la Junta está objetando la medida, pero yo lo que quiero es buscar una solución. Esto no es cuestión de trancarse a la banda y decir: ‘mire, eso no se puede firmar porque tiene un impacto fiscal significativo’. No. Vamos a atender el impacto fiscal. Si tenemos que reducir gastos, lo vamos a hacer”, sostuvo el gobernador.

Pierluisi reiteró su llamado a la JSF para que enmiende el plan fiscal certificado mediante un diálogo -que él promueve- entre el equipo fiscal de su administración y el del organismo encargado de las finanzas del gobierno.

El mandatario, quien tiene 30 días para firmar la pieza legislativa, entiende que, en ese plazo, se pueden producir los entendimientos conducentes a enmendar el plan fiscal y llegar a un acuerdo con la JSF.

La Junta comparó el Proyecto de la Cámara 1839 -que, entre otras cosas, busca rebajar las tasas contributivas- con las decisiones que llevaron a Puerto Rico a la quiebra y a la aprobación de la ley Promesa. La medida, aprobada el último día de sesión ordinaria, supone un costo de casi $600 millones, según cálculos de la JSF, e incluye beneficios contributivos para trabajadores y corporaciones, particularmente las más pequeñas.

Pero el secretario de Hacienda, Francisco Parés, estimó el impacto de los recortes contributivos en unos $267 millones anuales.

Pierluisi entiende que el escenario que presenta la JSF “no es real” en términos de los gastos e ingresos del gobierno. “El plan fiscal no es certero. Está fuera de sintonía. Realmente, hay que actualizarlo”, recalcó.

Según el mandatario, “el plan fiscal está inflado”. “Los ingresos que tiene el plan fiscal son muy bajos. No son los que estamos teniendo. Yo lo que pienso es que aquí hay que enrollarse las mangas y, en las próximas dos semanas, revisitar todos estos supuestos y llegar a unos acuerdos con la Junta, en vez de meramente vetarla o que la Junta vaya al tribunal y la revoque, y quedarnos sin nada”, aseveró.

“No es cuestión de estar hablando de que aquí deberíamos hacer otra reforma que tenga menos impacto. No. Vamos a atender esta y tomando las medidas que sean necesarias para que el gobierno no caiga en una situación deficitaria. Nadie quiere que el gobierno caiga en una situación deficitaria. Y lo vamos a evitar a toda costa, pero esta medida es puntual”, abundó.

Afirmó que, mientras tanto, y en un intento por llegar a un acuerdo con la JSF, no firmará la medida que, según dijo, el ente fiscal analiza con “datos anticuados, obsoletos y que no son certeros”.

Las expresiones del gobernador se produjeron en un aparte con la prensa luego de anunciar que Puerto Rico volverá a tener un conteo regresivo en español para la despedida año a ser transmitido en directo por Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve (NYRE). El espectáculo se realizará a un costo de $4 millones, provenientes de fondos federales (Ley del Plan de Rescate Estadounidense, ARPA), así como el apoyo de la Compañía de Turismo y Discover Puerto Rico.