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Polémica por contrato en Lajas: contralora revela que secretaria municipal elevó ilegalmente el monto a pagar

La administración municipal rechazó los señalamientos y argumentó que el cambio fue justificado

21 de mayo de 2026 - 3:30 PM

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El Municipio de Lajas objetó todos los señalamientos, excepto uno. (Xavier García)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Una secretaria municipal alteró “unilateral e ilegalmente” un contrato otorgado por el Municipio de Lajas, en 2022, a un contratista para el alquiler de equipo pesado, elevándolo de $90,000 a $140,000, reveló una auditoría de la Oficina de la Contralora.

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El ayuntamiento, no obstante, rechazó los señalamientos.

De acuerdo con el informe, la acción le costó al Municipio $34,497 por encima de total original del contrato, pues el contratista recibió pagos ascendentes a $124,497.

“Las actuaciones de la funcionaria pudieran configurar delitos de falsificación de documentos, falsedad ideológica, falsificación de asientos en registros, archivo de documentos o datos falsos, y posesión y traspaso de documentos falsificados”, apuntó la auditoría, que abarcó el período de enero de 2021 a junio de 2024.

La administración municipal lajeña estableció el contrato en controversia para el recogido de escombros tras el paso del huracán Fiona, en 2022. En los comentarios incluidos en el informe, se recoge que la cuantía del contrato aumentó debido a que la cifra es dictada por el volumen de material vegetativo que se recoge.

“Es común que, en estos tipos de contratos, se incurra en gastos adicionales que superan la cantidad inicialmente contratada. Esto es especialmente cierto cuando el volumen de material a ser recolectado excede los estimados iniciales, lo que obliga a ajustar, corregir o enmendar el contrato para indicar la cuantía de fondos incurridos y a pagar por los servicios originalmente contratados”, explicó el Municipio.

El Municipio expresa su total desacuerdo con el lenguaje utilizado, el cual consideramos inflamatorio y perjudicial para la imagen y funcionamiento de nuestra administración y más aún a la integridad de la funcionaria en cuestión. En primer lugar, es importante señalar que, de las situaciones descritas en el hallazgo, no se desprende de ninguna forma que la actuación de la funcionaria haya sido con intención o deliberación criminal con ánimo de fraude o perjuicio en el interés público. Todo lo contrario, el resultado de las acciones relativas a la corrección del contrato condujo a que el Municipio recibiera los fondos públicos utilizados en estas gestiones y labores de emergencia en beneficio de todos los lajeños”, agregó.

La Oficina de la Contralora indicó, sin embargo, que el señalamiento se mantiene, al destacar que el cambio en el contrato se hizo de manera irregular utilizando un programa de computadora, en vez de presentar una enmienda al pacto original.

Al dar a conocer este viernes la publicación del informe de auditoría, la contralora Carmen Vega Fournier sostuvo, en declaraciones escritas, que las operaciones del Municipio de Lajas se realizaron conforme a la ley en el período evaluado, salvo por cinco hallazgos.

Además del contrato alterado, la contralora señaló que la administración municipal pagó $32,800, en 2022, para el alquiler de dos camiones para el recogido de basura sin que mediara un contrato. Asimismo, se realizaron ocho compras por más de $49,000 para renta de vehículos, obtener equipos de sonido, y adquirir armas de fuego, abanicos y máquinas de presión, entre otras, sin obtener cotizaciones.

El informe también señala que el Municipio no obligó las asignaciones presupuestarias necesarias para el pago de cuatro contratos y 12 enmiendas firmados entre agosto de 2021 y octubre de 2022, ascendientes a $437,440. Esto expone al ayuntamiento a no tener un “control eficaz de las asignaciones presupuestarias destinadas al pago de los contratos. Además, puede incurrir en sobregiros y litigios innecesarios”, lee el informe.

El quinto hallazgo apunta a que se emitieron $11,697 en el pago de intereses, recargos y multas por tardanzas en el pago de remesas al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y aportaciones al Seguro Social de los empleados.

El Municipio objetó todos los señalamientos, excepto el quinto, pues reconoció la existencia de multas y un plan de pago con Trabajo.

“Mediante la implementación de medidas de control y cotejo oportuno, la situación (con el Seguro Social) fue corregida y al presente se realiza una doble validación del monto a pagar y actualmente, esta situación no se ha repetido, y el Municipio no tiene balances pendientes”, estableció la administración.

iconReferencia
Informe de auditoría al Municipio de Lajas
Por: Oficina de la Contralora
Tags
Oficina del ContralorOficina del Contralor de Puerto RicoLajas
ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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