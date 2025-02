“Sabemos cuántos fondos federales el gobierno recibe, es una cantidad significativa. No sabemos, todavía, si hay recortes en financiamiento federal, así que no hay una determinación de cuáles serían los impactos . Sabemos que 50% del presupuesto actual (del gobierno central) proviene de fondos federales y que (las asignaciones de) Medicaid expiran en 2027. Esos son hechos y lo demás es incierto”, subrayó Mujica, en conferencia de prensa, tras la reunión pública que la JSF sostuvo en el Centro de Convenciones.

“El gobierno está en mucha mejor posición que ocho años atrás, en parte, por las reestructuraciones de deuda y el realineamiento de los presupuestos. No hemos realizado recortes presupuestarios en los pasados dos años, y no vislumbramos. No obstante, con la exposición federal, tenemos que tomarla en cuenta y los recursos limitados que el gobierno tiene, ya sea ahorros o crecimiento futuro, tendrá que incorporar el riesgo futuro. No queremos que el trabajo de los pasados años se pierda porque no manejemos los riegos”, esbozó.